Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş Vodafone Park’ta Galatasaray’ı konuk ediyor. Maç istatistikleri, yayın bilgisi ve Spor Toto Süper Lig güncel puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş Vodafone Park’ta Galatasaray’ı konuk edecek. 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Maç BeIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

2 Valentin Rosier

6 Omar Colley

25 Arthur Masuaku

26 Romain Saiss

8 Salih Uçan

15 Nathan Redmond

19 Amir Hadziahmetovic

83 Gedson Fernandes

9 Cenk Tosun

10 Vincent Aboubakar

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

25 Victor Nelsson

32 Sam Adekugbe

42 Abdülkerim Bardakçı

93 Sacha Boey

5 Lucas Torreira

17 Nicolo Zaniolo

26 Milot Rashica

27 Sergio Oliveira

7 Kerem Aktürkoğlu

99 Mauro Icardi

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU





DERBİDE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş, ilk yarıların sonunu seviyor

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligin geride kalan bölümünde en fazla golü ilk yarının son 15 dakikasında buldu.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, 31 ila 45. dakikalarda 14 kez gol sevinci yaşadı.

İlk 15 dakikada 8 gol bulan siyah-beyazlı ekip, 16 ile 30. dakikalar arasında 9 kez skor tabelasını değiştirdi.

46 ila 60. dakikalarda 9 gol kaydeden Beşiktaş, 61 ila 75. dakikalarda ve son 15 dakikalık bölümde ise 7'şer kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, son 15 dakikada etkili

Süper Lig'in lideri Galatasaray, bu sezon ikinci yarının son 15 dakikasında skorer bir performansa imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, 76 ila 90. dakikalarda 18 gol kaydetmeyi başardı.

Okan Buruk'un teknik direktörlüğünü üstlendiği Galatasaray, ilk 15 dakikalık bölümde 7 gol atarken, 16 ile 30. dakikalar arasında 9 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar, 31. dakikadan ilk yarının sonuna kadar ise 14 kez ağları havalandırdı.

İkinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümünde 12 gol atan Galatasaray, 61-75. dakikalarda ise rakip filelere 4 gol gönderdi.

ŞENOL GÜNEŞ VE OKAN BURUK’UN DERBİ KARNESİ

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Şenol Güneş teknik direktörlük kariyerinde 23'üncü, sarı-kırmızılı takımın çalıştırıcısı Okan Buruk ise üçüncü kez derbide görev yapacak.

BEŞİKTAŞ DERBİLERİNİN EN DENEYİMLİ FERNANDO MUSLERA

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu konumunda bulunuyor. 2011 yılının yaz transfer döneminde takıma katılan Uruguaylı kaleci, bugüne kadar 23’ü Süper Lig, 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere 24 kez Beşiktaş derbisinde görev aldı.

Söz konusu müsabakalarda Galatasaray, TFF Süper Kupa’da penaltılarla olmak üzere 12 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de yenildi. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Bu sezon ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunan Galatasaray’da kaleci Fernando Muslera gösterdiği başarılı performansla ön plana çıkıyor. Muslera, bu sezon Süper Lig’de 27 maçta görev aldı ve kalesinde de 21 gol gördü.







