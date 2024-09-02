Yeni eğitim öğretim yılına başlayan minikler ve velileri için en merak edilen konulardan biri, uyum haftası saatleri ve okula geliş saatleri oluyor. Özellikle ilkokul 1. sınıflar için bu süreç, hem çocuklar hem de aileler için heyecan verici olduğu kadar da bir nebze de heyecan verici. Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Peki, ilkokul 1. sınıflar sabah kaçta okula gidecek? Uyum haftası saat kaçta başlıyor, kaç saat sürecek? İşte MEB 2024 İlkokul uyum haftası programı: