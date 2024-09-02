Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekide: "Yeni bir müfredat gündemde. Bilgiye erişim değiştikçe süreçte değişiyor. Çocuklarımızın bilgiye erişiminde çok büyük kolaylıklar var. Çocuklarımız okuldan aldıkları bilgiyle tatmin olmuyorlar. Dünyanın her tarafında bilgi vermekten bilgiyi beceriye dönüştürmeye dönüştü. Biz de kademeli olarak değişmeyi planladık."
Devamsızlık ve sınıf tekrarında af olacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Devamsızlık ve sınıf tekrarında af konusunda şunları söyledi: “Özel okullarda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı kitapları zorunlu hale getirdik. Ders kitaplarını okullara göndermiş olacağız, ilave kitaba ihtiyaç yok. Hala 'bakanlık af yapar' beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu düşünüyorum. Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok.”
Devamsızlık süresi kaç gün?
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.
Birinci dereceden yakınını kaybeden öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gündür.
Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi, yatarak tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gündür.
Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.