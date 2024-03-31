Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Kayseri Develi seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Develi Seçim Sonuçları 2024

Develi Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Develi 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Mehmet Cabbar %48,1

BBP - Serhad Özdamar %25,4

İYİ Parti - Ali Ağca %23,7

SAADET - Abdullah Akkuş %1,78

BTP - Halim Türgar %0,79

Develi 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Adalet ve Kalkınma Partisi Adem Şengül - (Kayseri / Develi)

Yeniden Refah Partisi Bayram Sabah - (Kayseri / Develi)

Halkın Kurtuluş Partisi Ceren Yağmur Törün - (Kayseri / Develi)

Zafer Partisi Doğan Balak - (Kayseri / Develi)

Cumhuriyet Halk Partisi Faruk Kürkcü - (Kayseri / Develi)

Develi Hakkında

Kayseri'nin Develi ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde bulunur ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahiptir, ancak Develi Ovası'nın verimli topraklarına da ev sahipliği yapar. Develi, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik yerleşim alanları, tarihi yapılar ve eski ticaret yolları bulunmaktadır. Günümüzde, Develi ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, yöresel kültürü, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla turizm potansiyeline sahiptir.







