Dezenfektan ve Antibakteriyel Özellikli Ürün Testleri

Sıvı dezenfektanlarda yapılan testler arasında ;

Kimyasal dezenfektanların temel bakterisidal aktivitesi

Bakterisidal aktivite için kantitatif süspansiyon

Sıvı dezenfektanlar için EN 1275 temel mantar öldürücü etkinlik

Kimyasal dezenfektanların temel bakterisidal aktivitesi için EN 1040 testi

Tıbbi aletlerde kimyasal dezenfektanların bakterisidal aktivitelerinin değerlendirilmesi için, kantitatif süspansiyon testiDünya çapında da covid-19 kapsamında daha da önemli hale gelen bu testler, birçok Avrupa ülkesi tarafından laboratuvarımız tarafından istenirken; müşterilerimizi tasarım, deneme ve üretim sürecinin tüm aşamalarında en kaliteli şekilde ürün ortaya çıkarmaları için destekler.

Yüzey Dezenfektanlarda Antimikrobiyal Etkinlik

Kullanılan birçok tüketici ve tıbbi ürünler; yüzey antimikrobiyal maddelerle işlemlerden geçirilerek, yüzey temizliği ve güvenliği sağlanır. Antimikrobiyal kaplama kimyasal analizlerinin yapıldığı EUROLAB, birçok farklı test ile, dezenfektan ve antibakteriyel özellikli ürünlerin testlerini gerçekleştirir.

Hammadde testi

Zamanla salınım ve sızıntı testi

Kaplama kimyasal analizi

Ürün deformülasyonu

Kaplama mikroyapı analizi

Sterilizasyon işlemleri sırasında kullanılan dezenfektanlar; tüm organizmaların öldürülmesinde etkili değildir ancak, insan ve hayvan sağlığı için, en aza indirme özelliğini gösterir.

El Hijyeni Ürünlerinde Yapılan Testler

Dezenfektanlar; kullanım amaçlarına göre farklı türlere ayrılır. Temelde amaç; mikropları öldürmek, yüzeyleri dezenfekte etmek, elleri ve vücut derisini sterilize etmektir. Bu işlemler için kullanılacak ürünlerin, yönetmeliklere uygun şekilde olmalıdır. EUROLAB uzman ekibi, el hijyeni ve yüzey temizliği için kullanılan dezenfektan ve antibakteriyel ürünlerde, bir dizi test gerçekleştirir.

Uygulanan test yöntemleri ;

Yüzey dezenfektanlar için; Avrupa’da Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ile 528/2012 PT2, ülkemizde ise EPA Antimikrobiyal pestisitler OCSPF performans testi.

Bakterisidal aktivite (antimikrobiyal); Avrupa’da EN 1276, EN 14348, EN 13727, EN 1500, EN 1040 ve EN 1499. Ülkemizde ASTM E2752, ASTM E2755, ASTM E1174, ASTM E1115, ASTM E2315.

Mantar öldürücü/mantar öldürücü aktivite; Avrupa’da EN 1650 ve EN 13624; ülkemizde ASTM E 2613.

Virüsidal aktivite; Avrupa’da EN 1446, ülkemizde ASTM E1052.

Test yöntemleri uygulanırken; sınıflandırmasına ve iddialara bağlı olarak özel test yöntemleri uygulanır. Mikrop öldürme etkinliği testi, el ovma ve el yıkama çalışmaları, minimum inhibitör konsantrasyon çalışmaları, standart ve spesifik insan virüslerine karşı virüsidal aktivite test yöntemleri uygulanır. Covid-19 dahilinde, akredite laboratuvarı olan EUROLAB tarafından, profesyonel ve uzman ekibimizce gerçekleştirilir. Yapılan testler, dünya çapında birçok Avrupa ülkesinden de talep edilir.

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