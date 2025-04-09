DGS SINAVI BAŞVURU TARİHİ: DGS sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 21 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 13 Haziran olarak belirlendi. Sınav, 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. ​2025 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, DGS başvuruları bu yıl 21 Mayıs'ta başlayacak ve 2 Haziran'da sona erecek.