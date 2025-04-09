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DGS SINAVI BAŞVURU TARİHİ: DGS sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

DGS SINAVI BAŞVURU TARİHİ: DGS sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

16:119/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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DGS sınavı başvuru tarihi
DGS sınavı başvuru tarihi

Ön lisans mezunlarının lisansa geçiş kapısı olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru takvimi belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, başvurular 21 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 13 Haziran. Sınav 20 Temmuz’da, sonuçlar ise 14 Ağustos’ta açıklanacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 21 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 13 Haziran olarak belirlendi. Sınav, 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. ​2025 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, DGS başvuruları bu yıl 21 Mayıs'ta başlayacak ve 2 Haziran'da sona erecek.

Geç başvuru işlemleri ise 13 Haziran'da yapılacak.

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?

2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarında devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yıl 20 Temmuz'da yapılacak.

Sınavın sonuçları 11 Eylül'de duyurulacak.

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