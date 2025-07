VakıfBank Kültür Yayınları’nın lezzet dolu kitabı “Peynir” dünyanın en iyisi seçildi

Peynir… Hiç şüphesiz kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi, sütün bereketli armağanı. Neşe Biber ve Berrin Bal Onur, uzun yıllardır bu kadim lezzetin izini süren iki usta araştırmacı. Türkiye’nin yedi bölgesini, 72 şehrini, yüzlerce kasaba ve köyünü adım adım dolaşarak yalnızca peyniri değil, onunla şekillenen yaşamları, sofraları, gelenekleri ve hikâyeleri de derinlemesine incelediler. Gittikleri her yerde, bir yandan ortak kültürel değerlerin izini sürerken, diğer yandan coğrafyanın dokunuşuyla biçimlenen farklı yaşam tarzlarını, zengin mutfak kültürünü ve yöresel çeşitliliği belgeleyip kaleme aldılar. Ortaya koydukları her kitap, Anadolu’nun peynir üzerinden anlatılan çok sesli bir kültür haritası gibi… Her sayfası, toprağın, emeğin ve hafızanın kokusunu taşıyor.