Özgün Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin 200 din görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
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Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin 200 din görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 6 bin 200 sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. İlanın ardından konuya ilişkin ayrıntılar merak kazandı. Diyanet 6 bin 200 sözleşmeli görevli alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? Yazılı, sözlü sınav olacak mı? İşte bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DİYANET ALIMI 2023: Sözleşmeli 6 bin 200 Kuran kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alımı başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?
Diyanet din görevlisi alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin 200 sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alımı yapacak. İlana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2022 KPSS B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 1300 Kur'an kursu öğreticisi (kadın), 4 bin 600 imam hatip ve 300 müezzin kayyım alımı yapılacak.

DİYANET 6 BİN 200 SÖZLEŞMELİ GÖREVLİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Başvurular 26 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Adayların ön başvurularını onaylatmak için aynı tarihler arasında herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekecek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Adayların 2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.

Sözlü sınavlar, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize, Van ve Yozgat'ta yapılacak.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için en az 70 puan alması şartı aranacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak hazırlıkların ardından ilan edilecek.

Başvuru şartları ve işlemlerine ilişkin bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

DİYANET SÖZLEŞMELİ GÖREVLİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Diyanet 6 bin 200 sözleşmeli görevli alımı-1
Diyanet 6 bin 200 sözleşmeli görevli alımı-1

Diyanet 6 bin 200 sözleşmeli görevli alımı-2
Diyanet 6 bin 200 sözleşmeli görevli alımı-2

Diyanet 6 bin 200 sözleşmeli görevli alımı-3
Diyanet 6 bin 200 sözleşmeli görevli alımı-3

SINAV KONULARI

Sınav Konuları:

A) Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;

a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),

b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),

c) Hitabet (10 puan).

B) Müezzin-kayyım için;

a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),

b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),

c) Ezan ve ikamet (10 puan)

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6 bin 200din görevlisi alınacak

6 bin 200
din görevlisi alınacak

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