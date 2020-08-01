DNC Medya Kurucusu Coşkuner’den 2020 değerlendirmesi

Medya alanlarında sunduğu hizmetler ile başarılarından sıkça söz ettiren DNC Medya Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Coşkuner “Pandemi döneminin birçok sektöre olan etkileri tartışılmaz. Piyasalarda oluşan durgunluk, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte artık son buluyor. Günlük hayatımıza dönmeye başladığımız bu süreçte, yetkili merciler tarafından alınan önlemler ile birlikte ekonomide de olumlu hareketlenmeler yaşanacağını ön görüyorum. Yılın 2. Yarısını girdiğimiz bu dönemden sonra 2. Yarının, daha verimli geçeceğine inanıyorum. Pandemi döneminde alınan önlemler nedeniyle insanların evde kalması, internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarını değiştirdi. Hizmet sunduğumuz marka ve kurumsal şirketlerle yürüttüğümüz faaliyetler sayesinde bu değişimlere uyum sağlamaları konusunda destekler veriyoruz. Sunduğumuz profesyonel destekler ile sürekli gelişim içerisinde olan dijital dünyaya uyum sağlamaları için gerekli altyapı ve desteği sağlıyoruz.” açıklamalarında bulundu.

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