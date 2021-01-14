Doğa Manzaralı Kartepe Otelleri

Ağaçları, doğanın içinden manzaraları, hayvan ve bitki görüntüleriyle ziyarete değer özel turistik yörelerden biridir. Akdeniz ve Karadeniz iklimiyle, Marmara’nın kalbi olmuş Kartepe, kalacak yerleri ve özel otelleriyle de büyüleyici bir etki bırakacaktır. Otellerin tam listesini kocaeligo.com’da görebilirsiniz.

Kartepe Doğal Yaşamın Kalbi!

Dağ eteklerinde birçok köyün bulunduğu Kartepe, Balaban, Sarımeşe, Uzunçiftlik ve Maşukiye köyleriyle anılan Kocaelin’e bağlı ilçelerden biridir. Doğal yaşamın kalbi olarak, hem köy yaşamı hem de doğal manzaraları bir araya getirerek, tarihinde Osmanlı’yı ve Bizansı da taşımaktadır. Birçok medeniyetin izlerini tutan, özel tarihiyle bungalov evler, oteller, pansiyon ve kiralık odalarla da balayı, gezi ve tatil yörelerinden biri olmuştur.

Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri; geleneksel sporların da sürdürüldüğü Kartepe ilçesi, Kartepe dağının eteklerinde olduğu için adını bu doğal mimariden almıştır. 2004 yılından beri başlayan Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’yle festivaller düzenler, kendi kültürünü de tanıtır.

Kartepe Doğal Yaşam Parkı

Doğanın kalbi olan doğal yaşam parkı, Marmara bölgesinde yaşamını sürdüren hayvanlara yuva olarak Ormanyabölgesinde bulunmaktadır. İskender papağanı, Altuni Sülün, Amerikan ördeği, Beyaz kuğu ve Çin kazı gibi kanatlı hayvanlarla İguana, Boa yılanı sürüngenleri ile Ala geyik, Alpaka Devesi ve Arap atı gibi hayvan manzaralarını sunar. Doğal yaşam parkına giderek birçok hayvanla dost olabilir, onları görerek, hayatınızda hiç görmediğiniz kadar türle tanışabilirsiniz.

Kartepe Ormanya’da hayvanlar, doğa ve yaşam üzerine birçok bilgi edinebilir, güzel zaman geçirerek anılarınıza yenilerini ekleyebilirsiniz. Memeli hayvanlar, sürüngenler ve kanatlılarla birlikte dünya ve Türkiye mirasını taşıyan doğal yaşam parkını ziyaret edebilirsiniz.

Kartepe Ucuz Oteller

Güzel ve manzaraları odalarıyla herkesin hayal ettiği doğal yaşamın kalbi olan Kartepe, Kocaeli’ne bağlı ilçelerden biri olarak, birçok köy yaşamının da özelliklerini taşımaktadır. Yöresel lezzetleri ve özel ağırlama stiliyle, unutmayacağınız tatil yerlerinden biri olmaya hazırdır. Kartepe otel hizmetlerinde, geniş seçenekler sunarak, klasik otel hizmetleriyle, beş yıldızlı hizmetleri bir araya getirmiş, özel köşkleriyle de rüya gibi bir tatil geçirmenizi sağlayacaktır.

Şık oteller, geniş hizmetler, oda kahvaltısı, akşam ve sabah servisleriyle birlikte, kamp alanları ve bungalov evler de hayal ettiğiniz bir tatil için ideal seçenekler sunar. Yöresel ve geleneksel lezzetlerle tanışır, tarihin tozlu sayfalarında dolanır ve unutamayacağınız bir tatil yaşarsınız.

Kartepe Bungalov Evler

Bungalov evlerde nostaljik ve şık bir tatil geçirmek istiyorsanız, Kartepe bu konuda size yardımcı olacak, güzel ve şık tatil alanlarıyla doğanın içinde unutamayacağınız bir macera yaşamınızı sağlayacaktır. Balayında, ailenizle özel zamanlarınızda, yılbaşı ve doğum günü etkinliklerinizde tatilin tadını çıkarabileceğiniz Bungalov evler, yöresel hazırlıklarla sunulmaktadır. Doğadan manzaralar, şelale ve köy manzaraları, doğal yaşam parkının sunacağı hayvan ve bitki görüntüleriyle hayatınızın tatilini geçirmek için ideal seçenekler sunar. Kartepe’de bungalov evler, otel odaları tam size göre olabilir.

Kartepe Beş Yıldızlı Oteller

Kartepe beş yıldızlı oteller, güzel manzarası ve özel hizmetleriyle sizi ağırlamaktan memnuniyet duyacaktır. Misafirperver bir yöre olan Kartepe ilçesi, ilginç ve güzel yemekleriyle birlikte, yöresel dansları, etkinlikleri aynı zamanda müzikleriyle de hayallerinizi süsleyen bir tatil yöresi olabilir.

Güzel zaman geçirmek, tarihle ve Marmara yöresinin etkinlikleriyle tanışmak, ekonomik bir tatil yapmak için Kartepe’de sizi bekleyen onlarca sürpriz yer almaktadır. Size özel otel, bungalov evler ve tatil seçenekleri büyüleyici bir şekilde sizi bekliyor olacaktır.

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