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Doğanşar Seçim Sonuçları 2024 - Sivas Doğanşar Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Doğanşar Oy Oranları Sonuçları

Sivas Doğanşar Belediye Başkanı 2024 adayları belirlendi. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimde seçim sonuçları ekranı Yenişafak’ta olacak. Sivas’da ilçe ilçe seçim sonuçları ve adayların oy oranları anbean takip edilecek. 31 Mart akşamı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanacak Doğanşar yerel seçim sonuçları 2024 verilerine; il ve ilçe özelinde sayılacak oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfasından ulaşabilir ve canlı takip edebilirsiniz. Doğanşar seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Doğanşar seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde.

09:41 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 12:21 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Doğanşar seçim sonuçları
Doğanşar seçim sonuçları
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Sivas
Doğanşar seçim sonuçları
oy oranları ile canlı olarak "YENİŞAFAK seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek.

Doğanşar Seçim Sonuçları 2024

Doğanşar Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Doğanşar 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

MHP - Halil Balık %41,2

BĞMSZ - Emin Karaman %28,4

AK PARTİ - Şerif Yürük %23,5

BBP - Kuddusi Serin %3,00

BTP - Hatice Kübra Kılınç %1,76

İYİ Parti İYİ Parti Serdar Gülaçtı %1,45

Doğanşar 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Milliyetçi Hareket Partisi Halil Balık - (Sivas / Doğanşar)

Adalet ve Kalkınma Partisi Hasan Hüseyin Karataş - (Sivas / Doğanşar)

Yeniden Refah Partisi Mehmet Cemal Türkuğur - (Sivas / Doğanşar)

Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Doğan - (Sivas / Doğanşar)

Saadet Partisi Ömer Akça - (Sivas / Doğanşar)

Doğanşar Hakkında

Sivas'ın Doğanşar ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım, hayvancılık ve küçük ölçekli sanayi faaliyetleriyle geçimini sağlayan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, bölge dağlık ve engebeli araziye sahiptir, ancak tarıma elverişli düzlükler de mevcuttur. Doğanşar, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Hititler, Frigler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların etkisi altında kalmıştır. İlçenin tarihi kalıntıları arasında kervansaraylar, köprüler ve tarihi evler bulunmaktadır. Bugün, Doğanşar, geleneksel yaşam tarzını koruyarak ve turizm potansiyelini artırarak kırsal kalkınma çabalarını sürdürmektedir.


Sivas Seçim Sonuçları 2023: 14 Mayıs Sivas Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları

2023 Sivas seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları ve sandık sonuçları belli oluyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye genelinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları için oy verme işlemi saat 17.00’de sona eriyor. Yaklaşık 60 milyon seçmenin oy verme işleminin sona ermesiyle 14 Mayıs Sivas seçim sonuçları ve ilçe oy oranları YSK tarafından açıklanıyor. Sivas Cumhur İttifakı oy oranı, Millet ve ATA İttifakı oy oranları da belli olacak. Sivas AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, diğer partilerin oy oranları ve çıkardıkları milletvekili listesi anbean Yeni Şafak’ta. İnteraktif İç Anadolu Bölgesi Sivas seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında CANLI HARİTA olarak yayınlanacak.


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