Doğanşar Seçim Sonuçları 2024
Doğanşar Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.
Doğanşar 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları
MHP - Halil Balık %41,2
BĞMSZ - Emin Karaman %28,4
AK PARTİ - Şerif Yürük %23,5
BBP - Kuddusi Serin %3,00
BTP - Hatice Kübra Kılınç %1,76
İYİ Parti İYİ Parti Serdar Gülaçtı %1,45
Doğanşar 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları
Milliyetçi Hareket Partisi Halil Balık - (Sivas / Doğanşar)
Adalet ve Kalkınma Partisi Hasan Hüseyin Karataş - (Sivas / Doğanşar)
Yeniden Refah Partisi Mehmet Cemal Türkuğur - (Sivas / Doğanşar)
Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Doğan - (Sivas / Doğanşar)
Saadet Partisi Ömer Akça - (Sivas / Doğanşar)
Doğanşar Hakkında
Sivas'ın Doğanşar ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım, hayvancılık ve küçük ölçekli sanayi faaliyetleriyle geçimini sağlayan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, bölge dağlık ve engebeli araziye sahiptir, ancak tarıma elverişli düzlükler de mevcuttur. Doğanşar, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Hititler, Frigler, Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların etkisi altında kalmıştır. İlçenin tarihi kalıntıları arasında kervansaraylar, köprüler ve tarihi evler bulunmaktadır. Bugün, Doğanşar, geleneksel yaşam tarzını koruyarak ve turizm potansiyelini artırarak kırsal kalkınma çabalarını sürdürmektedir.