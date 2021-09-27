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Dolar kaç TL oldu? Bugün (27 Eylül) dolar ne kadar?

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 27 Eylül dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? Dolar düştü mü? gibi sorular araştırılmakta. Peki, dolar haftaya nasıl başladı? Piyasalarda son durum ne? Dolar /TL ne kadar? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar kaç TL oldu? Bugün (27 Eylül) dolar ne kadar?
DOLAR

Dolar bugünkü alış kuru, satış kuru ne kadar? Dolar kurunun son dakika alım satım rakamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Döviz kurunun son durumu hakkında düştü mü yükseldi mi, Amerikan doları kaç TL soruları her zaman gelmeye devam ediyor. Serbest piyasada döviz kurlarının TL (Türk Lirası) karşısında ne kadar olduğu ve 27 Eylül piyasalarda doların son durumu haberimizde...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,8630 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,23 azalışla 10,3820'den, sterlin/TL de yüzde 0,17 değer kaybıyla 12,1260'tan satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 93,3 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1710'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel bazda özellikle enerji arz ve tedariğinde yaşanan sıkıntılarla risk algısının arttığını belirterek, buna paralel piyasalarda oynaklığın yüksek seyrettiğini bildirdi.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yüzde 1,44 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yatırımcıların odağında bulunmayı sürdüreceğini kaydetti.

27 EYLÜL DOLAR KURU

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 8,8750 8,8760

Avro 10,3970 10,3980

Sterlin 12,1000 12,1620

ANKARA

ABD Doları 8,8460 8,9060

Avro 10,3580 10,4280

Sterlin 12,0320M12,2320

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