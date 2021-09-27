Dolar kaç TL oldu? Bugün (27 Eylül) dolar ne kadar? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 27 Eylül dolar kuru ne kadar? Dolar yükseldi mi? Dolar düştü mü? gibi sorular araştırılmakta. Peki, dolar haftaya nasıl başladı? Piyasalarda son durum ne? Dolar /TL ne kadar? İşte detaylar...

Haber Merkezi 27 Eylül 2021, 18:28 Son Güncelleme: 27 Eylül 2021, 19:07 Yeni Şafak