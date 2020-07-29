Domain Nedir, Ne İşe Yarar?

Normal şartlarda bir web sitesine erişmek için karmaşık sayı dizisinden bir araya gelen bir IP adresi yazmamız gerekiyor. Ancak daha akılda kalıcı olacak bir web sitesi adı için alan adı ismi de verilen domain kullanılır.

Her domainin belli uzantıları vardır. İnternet sitelerinde gördüğümüz net, com, gov, biz gibi tüm bölümler domainlerin uzantılarıdır. Bunun yanında ülkelere özgü domain uzantıları da bulunur. Mesela Türkiye için tr uzantısı uygulanırken İngiltere için uk uzantısı uygulanır.

Bir web sitesine sahip olabilmeniz için öncelikle iki temel unsuru kullanmaya başlamanız gerekiyor. Bu iki temel unsur domain ve hosting adıyla anılır. Domainin ne olduğunu ve ne işe yaradığını buraya kadar aktardık. Şimdi de hostinge giriş yapalım.

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Hosting Nedir, Ne İşe Yarar?

Hosting; bir internet sitesinin internet üzerinden erişime açık olabilmesi için gerekli sanal arazidir. Türkçede web barındırma alanı olarak da yazılabilir. Web sayfalarınızın tüm dosyalarının 365 gün, 24 saat bir bilgisayarda saklanarak erişime açık tutulmasıdır.

Hostingleri barındıran bilgisayarlar server ya da web sunucusu olarak da tanımlanabilir. Bu hizmeti barındıran bilgisayarlar kullandığımız bilgisayarlara göre daha donanımsal özellikleri olan cihazlardır. Serverlar veri merkezi olarak adlandırılan yerlerde bulunur. Bu merkezlerde yüksek hızlı olan internet bağlantısı vardır. Elektrik kesintileri olmaz ya da yaşanabilecek afetlere karşı dayanıklıdır. Yani ne olursa olsun web siteniz hosting hizmeti sayesinde ziyaretçilerinizin erişimine açık kalır.

Web sitenizde yer alan görsel ve yazılı içerikler, fonksiyon dosyası ve sitenizde yayınladığınız her detay hostinginize ait hesapta saklanır. Ziyaretçiler internet tarayıcılarına web sitenizin adını yazdığı anda dosyalarınızın yer aldığı sunucuya ulaşır. Web sitenizi sadece domain ile yayına alamazsınız. Yani bir web sitesinin yayınlanması için domain ile birlikte hostinge de ihtiyacınız vardır.

LimonHost; hosting kiralama hizmeti veren profesyonel ve çözüm odaklı bir firmadır. Web siteniz için bir alan adı tescillemek ve web sitenizi yayına almanız için ihtiyacınız olan hostingi bulabilmek için LimonHost’un sunduğu çözümleri inceleyebilirsiniz.

Hosting satın almak için: https://www.limonhost.net/hosting

Limonhost Profesyonel Domain Servisleri Nelerdir?

LimonHost tarafından 0.99 Dolar fiyatlardan başlayan domainler satışa sunulmaktadır. Hemen domain sorgulama işlemi yaparak web sitenize kavuşabilirsiniz. Bir web sitesine ait alan adını aldıktan sonra LimonHost profesyonel domain servisleri kullanabilirsiniz. Firmanın müşterilerine sunduğu profesyonel domain servisleri şu şekildedir;

Whois Gizleme: Alan adınıza ait kimlik bilgilerinizi gizleme konusunda size çözümler sunar. Böylece alacağınız spam mailleri ve aramaları kolayca engelleyebilirsiniz. Yani alan adınızı güvenliğe almak için gerekli bilgilerinizi kolayca gizleyebilirsiniz.

Yapım Aşamasında Sayfası: Daha hizmete açmadığınız web sitenizde ziyaretçilerin sonra gelmesi için sitenizin kurulumunun sürdüğüne dair bilgi verebilirsiniz.

Domain Kilitleme: Adınıza kaydettiğiniz domaini ücret ödemeden kilitleyerek çalınmaya karşı koruyabilirsiniz.

Alan Adı İç Transfer: Size ait olan bir alan adını başka bir LimonHost kullanıcısına hiçbir ücret ödemeden tek tıkla transfer edebilirsiniz.

Domain Yönlendirme: Firmadan adınıza tescil edilen bir alan adını farklı bir web sitesine ücret ödemeden yönlendirme işlemi yapabilirsiniz.

Gelişmiş Domain Yönetim Paneli: Daha önce bir web sitesine sahip olmadıysanız, web sitesini yönetmek konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Ancak LimonHost’ta bu konuda yapıcı çözümler bulabilirsiniz. Firma domain tescil eden tüm müşterilerine Türkçe, kolay yönetilebilir bir yönetim paneli sunmaktadır. Kullanıcı dostu, yüksek SEO uyumlu bir panelden web sitenizi kolayca yönetebilirsiniz.

LimonHost Hosting Özellikleri Nelerdir?

LimonHOst müşterilerine farklı hosting türleri ve paketleri sunar. Her ihtiyaca ve bütçeye uygun hosting paketini kiralayabilirsiniz. Bir hostingi kiraladığınızda faydalanabileceğiniz özellikler şu şekildedir;

Ücretsiz Domain Kaydı: LimonHost’tan yıllık ekonomik, kurumsal ve ekstra paketleri satın alırsanız domain kaydınızı ücret ödemeden yapabilirsiniz.

Ücretsiz SSL Sertifikası: Web sitenizin güvenilir hale gelmesi için SSL sertifikası da almanız gerekiyor. LimonHost’ta tüm hostinglerde ücret ödemeden SSL sertifikası kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yüksek Performans: Hostingin performansı düşük olduğunda kullanıcı deneyimi olumsuz etkilenir. Ancak LimonHost kullanıcıları satın aldıkları tüm sunucu paketlerinde All Flash SSD yüksek performansı sayesinde gelişmiş kullanıcı deneyimi sunabilirler.

Koşulsuz İade: Firmadan aldığınız bir hosting paketinden memnun kalmadığınız takdirde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade işlemi için 15 gün süreniz vardır.

Yedekli Sunucu: Web sitenizde yer alan dosyaları olumsuzluklara göre yedeklemeniz gerekiyor. Sunucularda Cloud teknolojisi kullanılmaktadır. Bu teknoloji sayesinde tüm dosyalarınız yedeklenir ve web siteniz her zaman erişime açık kalır.

Kesintisiz Ticket Desteği: Hostinge sahip olduğunuz firma size bir sorun anında hızlı ve çözüm odaklı destek vermelidir. LimonHost müşterilerine profesyonel ekibiyle ihtiyaçları olduğu her anda destek olmaktadır.

Tüm detaylar hakkında bilgi almak ve LimonHost’u ziyaret etmek için : https://www.limonhost.net/

Bir web sitesi açarken ihtiyacınız olan hosting ve domain için LimonHost profesyonelliğinden yararlanabilirsiniz.