Dünya 14 kadınla evlendi Bedelini ağır ödedi
ASYA

14 kadınla evlendi: Bedelini ağır ödedi

Hindistan'ın Odisha eyaletinde ikamet eden Bibhu Prakash Swain, ülkenin gündemine oturdu. Ülkenin 7 ayrı bölgesinde 14 ayrı kadınla dünya evine giren Swain, beklemediği sonuçla karşılaştı.

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Haber Merkezi Diğer
14 kadınla evlendi: Sonucunu ağır ödedi
Bibhu Prakash Swain

Hindistan'da 64 yaşındaki Bibhu Prakash Swain adlı kişi, ülkenin 7 farklı şehrinde yaşayan 14 kadınladünya evine girdi. Swain, her seferinde de düğün paralarını alıp kayıplara karıştı. Polis, şikayetler üzerine harekete geçti, en sonunda dolandırıcının foyasını ortaya çıkardı.

Paralarını alıp kaçıyor

Hindistan'daki haberlere göre, 14 kadının diğerlerinden haberi yoktu. Swain, çok eşliliği suç kabul eden Evlilik Kanunu'nun 494. maddesini ihlal etmesinin yanı sıra dolandırıcılık ve sahtecilikle suçlandı. Swain hakkında detaylı bilgi paylaşan Bhubaneshwar Emniyeti Komiser Yardımcısı Umashankar Dash, "Sanıklar evlilik sitelerinde kadınları hedef alıyor, onlarla evleniyor ve sonra paralarıyla kaçıyor" ifadelerinde bulundu.

Kendini doktor, avukat ve mühendis olarak tanıtmış

Evlilik sitelerindeki kadınların çoğunun ya geç evlendiklerini ya da boşandıklarını belirten Dash, kadınların genellikle yüksek eğitimli olduklarını ise şu sözlerle açıkladı:

  • "Bu kadın profilleri, yüksek eğitimli olduklarını ve çeşitli hükümet ve özel sektör kuruluşlarında önemli görevlerde olduklarını söylüyorlar.''

Öte yandan polis, 2021'de Swain hakkında 14. eşi tarafından bir şikayet geldiğini duyurdu. Swain ile 2018'de Delhi'de evlenen ve öğretmenlik yaptığı belirtilen kadının, şikayeti adamın diğer evliliklerini öğrendikten sonra yaptığı belirtildi. Polis, zanlının kendisini doktor, avukat veya mühendis olarak tanıttığını ekledi.

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Telefon dolandırıcıları gazetecilerin oyununa geldi: Yakayı ele verdiler
FOTOĞRAF 9
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Manavgat'ta 2 radyo istasyonu, Haberci 07 ve Manavgat Son Dakika Haber isimli haber sitelerini bünyesinde barındıran Manavgat Medya sahibi Sedat Manav telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılmak istendi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Manav'ı iş yeri telefonundan arayan şüpheliler kendilerini jandarma istihbarat görevlisi olarak tanıttı. Telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayan Manav, adının Mehmet Akmaca olduğunu, emekli muhtar olduğunu Manavgat Bahçelievler Mahallesi'nde yaşadığını söyledi.
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Şüphelilerle telefon görüşmesini sürdüren Sedat Manav, kağıt alma bahanesiyle başka bir odaya geçerek cep telefonundan İhlas Haber Ajansı Muhabiri arkadaşı Arif Kaplan'ı arayarak durumu anlattı ve hemen iş yerine gelmesini istedi. Arif Kaplan'ın iş yerine gelmesinin ardından bir taraftan telefon trafiği devam ederken bir taraftan da şüphelileri yakalatmak için plan kurmaya başlandı.
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Telefondaki kişiler, Mehmet Akmaca adına çok sayıda telefon hattı alındığını, bu telefonlara ByLock programı yüklendiğini, para transferleri yapıldığını belirterek savcılığın soruşturma başlattığını bu konuda kendilerinin görevlendirildiklerini söylediler. Yine kendilerini binbaşı ve yüzbaşı olarak tanıtan 2 şüpheli, Manav'dan evinde arama yapılacağını, bu arama öncesinde ne kadar para ve altını olduğunu sorması üzerine, karşı taraf yaklaşık 1 kilo altınının, ayrıca 80 bin dolar dövizinin bulunduğunu söyledi.
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Sedat Manav'ın prostat hastası olduğunu söyleyerek tuvalete gitmek için izin istemesi üzerine şahıslar telefonu kapatmadan tuvalete gidebileceğini söylediler. İş yerinin balkonuna çıkan Manav ve Kaplan, iş yerinin kapısında resmi polis olması nedeniyle dolandırıcıları iş yerine değil, iş yerinin karşısında bulunan binaya yönlendirme karara aldı.
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Telefon görüşmeleri devam ettiği sırada, Manav'ın tarifi üzerine karşı binaya gelen maskeli bir kişi, elindeki telefonda verilen talimat doğrultusunda binadan içeri girdiği sırada pusuda bekleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
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Polis tarafından para ve altınları almak için geldiği apartman içerisinde yakalanan ve adının Sinan K. olduğu belirlenen şüpheli, dün akşam telefonla hipnoz edildiğini, hipnozun etkisinde ne yaptığını bilmediğini, şokta olduğunu söyledi. Bu arada, Sedat Manav ile telefon görüşmesi yaptığı belirlenen beyaz minibüs, Sinan K.'nın yakalanması üzerine ara sokakta izini kaybettirdi. Kamera görüntülerinden minibüsün plakasının sahte olduğu belirlendi.
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Asayiş ekipleri tarafından Manavgat Emniyet Müdürlüğüne götürülen Sinan K. Elmalı Cezaevinde tanıştığı ve korona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı 2 kişinin kendisini oyuna getirmesi sonucu böyle bir olaya girdiğini söylemesi üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Şüphelilerden Ufuk K., Antalya'daki evinde yakalanarak Manavgat'a getirildi. 3. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Asayiş Büro Amirliğindeki sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkarılan Sinan K. ve Ufuk K. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
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Telefon dolandırıcıları gazetecilerin oyununa geldi: Yakayı ele verdiler
Manavgat ilçesinde iki gazeteci, kendisini arayarak dolandırmak isteyen telefon dolandırıcılarını oyuna getirip polise teslim etti. Dolandırıcıları iş yerinin karşısındaki apartmana yönlendiren gazeteciler, dolandırıcı apartmana girdikten sonra polise suçüstü yakalattı. Şüpheliyse kendini akşam telefonla hipnoz edildiğini söyleyerek savundu.
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