14 kadınla evlendi: Bedelini ağır ödedi

Hindistan'da 64 yaşındaki Bibhu Prakash Swain adlı kişi, ülkenin 7 farklı şehrinde yaşayan 14 kadınladünya evine girdi. Swain, her seferinde de düğün paralarını alıp kayıplara karıştı. Polis, şikayetler üzerine harekete geçti, en sonunda dolandırıcının foyasını ortaya çıkardı.

Paralarını alıp kaçıyor

Hindistan'daki haberlere göre, 14 kadının diğerlerinden haberi yoktu. Swain, çok eşliliği suç kabul eden Evlilik Kanunu'nun 494. maddesini ihlal etmesinin yanı sıra dolandırıcılık ve sahtecilikle suçlandı. Swain hakkında detaylı bilgi paylaşan Bhubaneshwar Emniyeti Komiser Yardımcısı Umashankar Dash, "Sanıklar evlilik sitelerinde kadınları hedef alıyor, onlarla evleniyor ve sonra paralarıyla kaçıyor" ifadelerinde bulundu.

Kendini doktor, avukat ve mühendis olarak tanıtmış

Evlilik sitelerindeki kadınların çoğunun ya geç evlendiklerini ya da boşandıklarını belirten Dash, kadınların genellikle yüksek eğitimli olduklarını ise şu sözlerle açıkladı:

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"Bu kadın profilleri, yüksek eğitimli olduklarını ve çeşitli hükümet ve özel sektör kuruluşlarında önemli görevlerde olduklarını söylüyorlar.''

Öte yandan polis, 2021'de Swain hakkında 14. eşi tarafından bir şikayet geldiğini duyurdu. Swain ile 2018'de Delhi'de evlenen ve öğretmenlik yaptığı belirtilen kadının, şikayeti adamın diğer evliliklerini öğrendikten sonra yaptığı belirtildi. Polis, zanlının kendisini doktor, avukat veya mühendis olarak tanıttığını ekledi.

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