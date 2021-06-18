Hayat Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatanı dolandırmakla suçlanan Pakistanlı fenomen gözaltına alındı
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Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ı dolandırmakla suçlanan Pakistanlı fenomen gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, geçen sene sosyal medya fenomeni Kaşif Zamir Çaudri'nin davetiyle Pakistan'a gitmiş ve kendisiyle sözleşme imzalamıştı. Sözleşmenin ardından Çaudri’nin ödeme için Düzyatan’a gönderdiği çeklerin sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Düzyatan'ın şikayeti üzerine dolandırıcılıkla suçlanan Çaudri gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatanı dolandırmakla suçlanan Pakistanlı fenomen gözaltına alındı
Engin Altan Düzyatan - Kaşif Zamir Çaudri

Yerel basındaki haberlere göre, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Kaşif zamir Çaudri isimli şahıs hakkında kendisinin adını kullanarak yasa dışı fayda sağladığı iddiasıyla Pencap eyaleti polisine şikayette bulundu. Düzyatan, şikayetinde Çaudri'nin kendisine sahte çek vererek bazı anlaşmalar yaptığını, art niyetli şekilde resimlerini ve ismini izni olmadan kullanarak kendisine zarar verdiğini iddia etti.

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Şikayetini elektronik posta aracılığıyla yapan Düzyatan, Pencap eyaleti polisinden "Sosyal medya fenomeni olarak bilinen" Çaudri'ye karşı harekete geçilmesini istedi.

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Yaklaşık 575 milyon dolarlık sahte çek

Lahor Suç Soruşturma Bürosu Müdür Yardımcısı Mian Şevket ise Çaudri’nin Düzyatan'a 90 milyon Pakistan Rupisi (yaklaşık 575 milyon dolar) sahte çek verdiğini söyledi. Şevket, ayrıca Çaudri hakkında benzer şekilde 6 farklı suç dosyası bulunduğunu aktardı.

Düzyatan'ın şikayeti sonrası harekete geçen polis, Çaudri'yi Lahor'da gözaltına aldı.

  • Düzyatan, geçen sene Çaudri’nin davetiyle Lahor’a gelmiş ve kendisiyle sözleşme imzalamıştı. Sözleşmenin ardından ise Çaudri’nin ödeme için Düzyatan’a gönderdiği çeklerin sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

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Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
FOTOĞRAF 18
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Şimdilerde Diriliş Ertuğrul adlı dizide izlediğimiz Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni alırken yaşlı görünen elleriyle de yorumlar aldı.
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Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf çekiminde verdiği pozu paylaştı.
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Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri 39 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'a elleri üzerinden yorumlarda bulunarak yaşlılık yorumları yaptılar.
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Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Düzyatan'ın fotoğraftaki ellerini gören takipçileri ise o detayı gözden kaçırmayarak "Yaşlandınız" yorumunu yaptı.
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