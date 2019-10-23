160 yer temizlendi

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeden güneye çekilmesi için ABD'ye verilen 120 saatlik süre dün akşam saat 22.00 itibariyle doldu. Barış Pınarı Harekâtı'nın ilk safhası kapsamında Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik hat boyunca 35 kilometre derinliğe inen güvenlik güçleri, bölgeyi terk etmeyen PKK'lıları gördüğü yerde imha edecek. Milli Savunma Bakanlığı'nca düzenlenen bilgilendirme toplantısında harekâtta gelinen son aşamaya ilişkin bilgi veren Yarbay Şebnem Aktop, terör örgütünün bölgeden toplam 136 araçla çıkış yaptığını ve tahliyelerin TSK tarafından termal silah dürbünleri, kara gözetleme radarları ve İHA'larla gece-gündüz izlendiğini söyledi. Güvenli bölge mutabakatı sonrası PKK'lı teröristlerin dün itibariyle Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu mensuplarını toplam 42 kez taciz ettiğini kaydeden Aktop, ihlal ve detayların anlık olarak ABD ile paylaşıldığını kaydetti.

KIRSALDA HAREKET YOK

Yarbay Aktop'un verdiği bilgilere göre, Barış Pınarı'nda kontrol altına alınan yerleşim yeri sayısı 160'a, alan genişliği ise 2 bin 200 kilometrekareye ulaştı. Operasyonlarda 7 Mehmetçik şehit olurken, SMO'nun şehit sayısı ise 86'ya yükseldi. SMO'da yaralı sayısı 310 olarak gerçekleşti. Bunların dışında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 775. Toprağın altı labirenti andıran tünellerle kaplı durumdaki Tel Abyad ve Rasulayn'da temizlik faaliyeti sürüyor. Askeri kaynaklar, meskûn mahalleri terk etmiş görünen teröristlerin sivil kıyafetle evlerde ya da tünellerde gizlenmiş olabileceğine dikkat çekiyor. Kırsal bölgede herhangi bir faaliyet gözlenmediğini belirten kaynaklar, "M4'te kontrol sağladığımız için, kırsal bölgede bir faaliyet olsaydı görür etkisiz hale getirirdik. Teröristler şehirlerde, ya evlerin ya da tünellerin içindeler" şeklinde bilgi verdi.

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RASTLARSAK ÖLDÜRÜRÜZ

120 saatlik sürenin ardından ABD tarafına herhangi bir şekilde ek süre tanınmayacak. Kaynaklar, "Saat 22.00'den sonra alanın mayın ve EYP'lerden temizlenmesi, tünellerin tespit edilmesi, kontrol edilmemiş ev ve alanların temizlenmesine devam edeceğiz. Bu saat itibariyle teröristle karşılaşırsak etkisiz hale getiririz" vurgusu yapıyor. Askeri kaynaklar, teröristlerin ağır silahlarının toplanmasına yönelik ABD ile koordinasyondaki son duruma ilişkin soru üzerine de 'çalışmaların devam ettiği' karşılığını verdi.