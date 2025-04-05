400 yıllık Mushaf özenle korunuyor

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde 400 yıl önce yazıldığı tahmin edilen ve nesillerdir dikkatle korunan Kur'an-ı Kerim bölge halkının ilgisini çekiyor. Süleymaniyeli İslam alimlerinden Şeyh Hasan Gelezerde’nin mührünün bulunduğu Kur'an-ı Kerim’in 4 asır önce yazıldığı tahmin ediliyor. Tarihi Kur'an-ı Kerim, Süleymaniye’nin Gelezerde köyünde cam bir sandıkta muhafaza edilirken, kentte düzenlenen festivallerde de halkın ziyaretine açılıyor. Vatandaşların yoğun ilgisini çeken 4 asırlık eser, halkın üzerine yemin ettiği "Gelezerde Kur'an-ı Kerim’i" olarak da biliniyor.





ÖĞRENCİSİNE YAZDIRDI

Süleymaniye Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. İnanç Festivali kapsamında çok sayıda el yazması eserle birlikte sergilenen tarihi Kur'an-ı Kerim, uzun yıllardır Gelezerde köyünde özenle korunuyor. Festivalin en dikkat çekici esenleri arasında yer alan tarihi eserin tam olarak ne zaman yazıldığı bilinmezken, sülüs hattıyla yazıldığı, 24’e 40 santimetre ölçüsü ve 9 santimetre kalınlığı olduğu belirtiliyor. Kur'an-ı Kerim’in bir sayfasında yer alan notta ise tarihi eserin yazımında katkısı olan Şeyh Hasan Gelezerde’nin annesinin şu ifadelerine yer veriliyor: "Eğer yazılarda bir hata varsa beni affedin. Çünkü bir elim yazıda, bir elim Şeyh Hasan’ın beşiğinde." Bu not, Gelezerde’nin Mushaf’ı öğrencisine yazdırdığını gösteriyor.





SERVETLE KIYAS EDİLMEZ

Süleymaniye Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Hevremani, bu Kur'an-ı Kerim’in özellikle de Süleymaniye için ender bir eser olduğunu belirtti. Hevremani, "Hatta halk arasında yemin edildiğinde Gelezerde Kur’an’ına yemin ediliyor. Bu nüsha 400 yıl kadar öncesine tarihleniyor. Allah rahmet etsin, üzerinde Şeyh Hasan Gelezerde’nin mührü var" diye konuştu. Hevremani, "Bu nüsha Ezher’e (Ezher Üniversitesi) götürülmüş ve orada ödüle layık görülmüş. Kur'an'ın yazıları hala zarar görmemiş. Ancak bir kısmın su içinde kaldığı görülüyor. Biz bu hazineyi para ve servetle kıyas edemiyoruz" ifadelerini kullandı.



