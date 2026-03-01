85 kız öğrenciyi katlettiler

İran’a yönelik saldırı başlatan İsrail ve ABD’ye ait savaş uçakları, bir okulu hedef alarak büyük bir katliam işledi. İran’ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde yer alan "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"nu hedef alan saldırıda 85 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırının İsrail’e ait savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği duyuruldu. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Yıkılan bina, İran’ın güneyinde bulunan bir kız ilkokuludur. Okul, öğrencilerle doluyken gün ortasında bombalanmıştır. Yalnızca bu noktada onlarca masum çocuk hayatını kaybetmiştir. İran halkına yönelik işlenen bu suçlar cevapsız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı. İran Kızılayı akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişi öldü, 747 kişi yaralandı" bilgisini verdi.