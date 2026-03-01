Yeni Şafak
85 kız öğrenciyi katlettiler

85 kız öğrenciyi katlettiler

04:001/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
İsrail, Minab kentinde bir kız ilkokulunu bombaladı.
İsrail, Minab kentinde bir kız ilkokulunu bombaladı.

İsrail’e ait savaş uçakları İran’ın güneyindeki Minab kentinde bir kız ilkokulunu bombaladı. Saldırıda 85 kız öğrenci hayatını kaybetti. Minab kaymakamı okulun doğrudan hedef alındığını söyledi. İran Kızılayı ise saldırılarda toplam 200’den fazla insanın öldüğünü, 747 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran’a yönelik saldırı başlatan İsrail ve ABD’ye ait savaş uçakları, bir okulu hedef alarak büyük bir katliam işledi. İran’ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde yer alan "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"nu hedef alan saldırıda 85 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırının İsrail’e ait savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği duyuruldu. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Yıkılan bina, İran’ın güneyinde bulunan bir kız ilkokuludur. Okul, öğrencilerle doluyken gün ortasında bombalanmıştır. Yalnızca bu noktada onlarca masum çocuk hayatını kaybetmiştir. İran halkına yönelik işlenen bu suçlar cevapsız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı. İran Kızılayı akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişi öldü, 747 kişi yaralandı" bilgisini verdi.



#iran
#israil
#abd
