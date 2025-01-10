AB umudunu Trump'a bağladı: Rusya Ukrayna savaşını bitirebilir

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anitta Hipper, AB’nin, ABD’nin yeni yönetiminin Ukrayna'daki savaşı yalnızca Avrupa’ya değil, küresel düzene yönelik bir tehdit olarak değerlendirdiğini ve Rusya'nın saldırganlığına son verilmesini beklediğini belirtti. AB, Ukrayna’daki çatışmanın durdurulması için uluslararası iş birliğine çağrı yapıyor.
AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Hipper, günlük basın toplantısında AB'nin, ABD'de 20 Ocak'ta başlayacak Trump yönetiminin Ukrayna'ya verilen desteği kesmesi senaryosu üzerine bir planı olup olmadığıyla ilgili açıklama yaptı.
'Savaş bugün bile bitebilir'
Sözcü, Kallas'ın ayrıca şunları kaydettiğini aktardı:
Brüksel'de endişeli bekleyiş
Brüksel'de 20 Ocak'ta başlayacak 2. Trump dönemiyle ilgili endişeli bekleyiş hakim.
Trump'ın ilk dönemi, AB ve üye ülkeleriyle ilişkilerde ekonomiden savunmaya birçok alanda ciddi gerilimlere sahne olmuştu.
Trump'ın Ukrayna'ya destekte lokomotif güç olan ABD'nin desteğini kesmesi, yeterince savunma harcaması yapmayan NATO müttefiklerini Rus saldırısına karşı korumama yönündeki verdiği sinyaller, Brüksel'de yankılanmıştı.