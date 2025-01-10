AB umudunu Trump'a bağladı: Rusya Ukrayna savaşını bitirebilir

"Gelecek ABD yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını sadece Avrupa'ya yönelik bir tehdit olarak değil de uluslararası düzene yönelik bir meydan okuma olarak göreceğinden eminiz. Bu savaş yarın sona erebilir hatta eğer saldırgan isterse bugün bile bitebilir. Müttefiklerimiz bu saldırganlığa son verebilirse bu, çok memnuniyet verici olacaktır"