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AB umudunu Trump'a bağladı: Rusya Ukrayna savaşını bitirebilir

AB umudunu Trump'a bağladı: Rusya Ukrayna savaşını bitirebilir

17:5310/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
AA
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AB yönetimi hem seçimden önce hem de sonrasında ABD ile ilişkilere verdiği önemi vurgulayan mesajlar verirken diğer yandan kötü senaryoya karşı hazırlık yapmaya çalışıyor.
AB yönetimi hem seçimden önce hem de sonrasında ABD ile ilişkilere verdiği önemi vurgulayan mesajlar verirken diğer yandan kötü senaryoya karşı hazırlık yapmaya çalışıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anitta Hipper, AB’nin, ABD’nin yeni yönetiminin Ukrayna'daki savaşı yalnızca Avrupa’ya değil, küresel düzene yönelik bir tehdit olarak değerlendirdiğini ve Rusya'nın saldırganlığına son verilmesini beklediğini belirtti. AB, Ukrayna’daki çatışmanın durdurulması için uluslararası iş birliğine çağrı yapıyor.

AB Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Hipper, günlük basın toplantısında AB'nin, ABD'de 20 Ocak'ta başlayacak Trump yönetiminin Ukrayna'ya verilen desteği kesmesi senaryosu üzerine bir planı olup olmadığıyla ilgili açıklama yaptı.


Hipper, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın dün Almanya'daki Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı kapsamında basına yansıyan
"ABD istekli değilse AB'nin Ukrayna'yı destekleme konusundaki liderliği devralmaya hazır olduğu"
yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine,
"Yüksek Temsilci, ABD'nin AB'nin büyük ortağı olduğunu söyledi"
dedi.

'Savaş bugün bile bitebilir'

Sözcü, Kallas'ın ayrıca şunları kaydettiğini aktardı:

"Gelecek ABD yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını sadece Avrupa'ya yönelik bir tehdit olarak değil de uluslararası düzene yönelik bir meydan okuma olarak göreceğinden eminiz. Bu savaş yarın sona erebilir hatta eğer saldırgan isterse bugün bile bitebilir. Müttefiklerimiz bu saldırganlığa son verebilirse bu, çok memnuniyet verici olacaktır"

Brüksel'de endişeli bekleyiş

Brüksel'de 20 Ocak'ta başlayacak 2. Trump dönemiyle ilgili endişeli bekleyiş hakim.


Trump'ın ilk dönemi, AB ve üye ülkeleriyle ilişkilerde ekonomiden savunmaya birçok alanda ciddi gerilimlere sahne olmuştu.


​​​​​​​Trump'ın Ukrayna'ya destekte lokomotif güç olan ABD'nin desteğini kesmesi, yeterince savunma harcaması yapmayan NATO müttefiklerini Rus saldırısına karşı korumama yönündeki verdiği sinyaller, Brüksel'de yankılanmıştı.



#AB
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