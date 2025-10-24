AB zirvesinde Ukrayna çıkmazı: Anlaşma sağlanamadı

"Avrupa Konseyi, Ukrayna’nın 2026-2027 dönemine ilişkin acil mali ihtiyaçlarını, özellikle de askeri ve savunma çabalarını karşılamayı taahhüt etmektedir. Bu nedenle Avrupa Konseyi, Komisyonu Ukrayna’nın finansman ihtiyaçlarının değerlendirilmesine dayalı olarak mali destek seçeneklerini mümkün olan en kısa sürede sunmaya davet etmekte ve Komisyon ile Konseyin bu konuda çalışmaları ilerletmesini istemektedir. Böylece Avrupa Konseyi, bir sonraki toplantısında bu konuya yeniden dönecektir"