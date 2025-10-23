Kanada geri adım attı: Ukrayna'ya zırhlı araç hibe projesi iptal

Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, 25 zırhlı aracın yenilendikten sonra Ukrayna'ya verilmesi için özel bir firmayla 2 yıl önce imzalanan sözleşmeyi feshettiklerini duyurdu.
Kanada merkezli CBC News kanalının haberine göre, McGuinty, parlamentoya, 2023'te dönemin Başbakanı Justin Trudeau'nun duyurduğu projeye ilişkin açıklama yaptı.
Tahmini değeri 250 milyon Kanada dolarına (yaklaşık 180 milyon Amerikan doları) ulaşan sözleşmenin iptalinin gerekçelerine ilişkin bilgi paylaşmayan McGuinty, öte yandan Kanada'nın, Ukrayna'ya tamamen yeni zırhlı muharebe destek aracı tedarikini sonlandırmayacağını söyledi.