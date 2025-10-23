NATO Genel Sekreteri Rutte: 'Baskı Putin’i durdurabilir'

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Sürekli ve kararlı baskıyla, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i ateşkes konusunda masaya oturtabileceğimizi ve bunun ardından müzakerelerin başlayabileceğini düşünüyorum" dedi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trump ile görüşmesinin oldukça verimli geçtiğini belirten Rutte, görüşme kapsamında, NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine nasıl katkı sunabileceği ve Putin'in ateşkesi kabul etmesi için hangi adımların atılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.
Trump, Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken basın mensuplarına gündemi değerlendirmişti.
Rusya ile Ukrayna'nın anlaşamamasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Trump, Moskova'ya ekonomik yaptırımlarla daha sert mesajlar vereceklerini ima etmişti.