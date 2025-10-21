AB ve 9 ülkeden Ukrayna konusunda Trump'a destek

İtalya Başbakanlığı; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ortak yazılı açıklamasını paylaştı.





Açıklamada, liderlerin, Ukrayna halkının hak ettiği adil ve kalıcı bir barış arzusunda birleştiği belirtilerek "Savaşın derhal durması ve mevcut temas hattının müzakereler için başlangıç noktası olması yönündeki Başkan Trump'ın tutumunu güçlü bir biçimde destekliyoruz. Uluslararası sınırların zor yoluyla değiştirilemeyeceği ilkesine bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada, "Rusya'nın oyalama taktikleri, defalarca gösterdi ki barış konusunda gerçekten ciddi olan tek taraf Ukrayna'dır. Hepimiz görüyoruz ki (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin halen şiddet ve yıkım yolunu tercih ediyor." denildi.





Gönüllüler Koalisyonu bu hafta AB Zirvesi sırasında bir araya gelecek





Ukrayna'nın muhtemel bir ateşkesin öncesinde, sırasında ve sonrasında mümkün olan en güçlü konumda olması gerektiğini savunan liderler açıklamalarında, şunları kaydetti:





"Putin barışa hazır olana kadar Rusya'nın ekonomisi ve savunma sanayisi üzerindeki baskıyı artırmamız gerekiyor. Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olabilmesi için Rusya'nın dondurulmuş devlet varlıklarının tamamının değerini kullanmaya yönelik önlemler geliştiriyoruz."





Açıklamada, "Liderler, bu çalışmayı nasıl ilerleteceklerini ve Ukrayna'ya desteği nasıl artıracaklarını görüşmek üzere bu hafta Avrupa Konseyi toplantısında ve ‘Gönüllüler Koalisyonu’ formatında bir araya gelecekler." ifadesini kullandı.











