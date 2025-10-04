Yeni Şafak
Abbas'tan geçici Filistin Devleti anayasasının 3 ay içinde hazırlanması talimatı

00:174/10/2025, Cumartesi
AA
Filistin Devlet Başkanı Abbas, geçici anayasa hazırlıklarını başlattı.
Filistin lideri Mahmud Abbas, Filistin Yönetimi'nden Filistin Devleti'ne geçişin temelini oluşturacak geçici anayasanın 3 ay içinde hazırlanması talimatı verdiğini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamaya göre
Abbas, Gazze'ye saldırıların sona ermesinden itibaren bir yıl içinde Filistin Devlet Başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması yönündeki kararlılığını yineleyerek, ilgili makamlara 3 ay içinde tamamlanacak ve Filistin Yönetimi'nden Filistin Devleti'ne geçişin temelini oluşturacak geçici bir anayasa hazırlama görevi verdiğini belirtti.
Abbas, seçim kanunu ve ilgili yasaların, geçici anayasa hükümlerine dayanarak "
Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) siyasi programı ile yasal ve uluslararası yükümlülüklerine uymayan, iki devletli çözüm ilkesini, Arap Barış Girişimi'ni, uluslararası meşruiyet kararlarını, tek sistem, tek yasa ilkesini ve tek meşru güvenlik gücünün varlığını uygulamayan herhangi bir partinin, siyasi gücün veya bireyin göreve aday olmasını yasaklayacak şekilde değiştirileceğini"
ifade etti.

Abbas ayrıca Filistin hükümetine, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) standartlarıyla uyumlu eğitim müfredatları geliştirilip güncellenmesi ve bu sürecin iki yıl içinde tamamlanması talimatı verildiğini kaydetti.

Filistin lideri Abbas, sosyal koruma ve refah programlarının tanınmış uluslararası standartlara uygun olarak tek bir sistem altında birleştirilmesi amacıyla tutuklu, şehit ve yaralı ailelerinin haklarına ilişkin tüm önceki yasa ve talimatlar iptal edilerek Filistin Ulusal Ekonomik Güçlendirme Kurumu'na devredildiğini belirtti.



#Anayasa
#Filistin Devleti
#Mahmud Abbas
