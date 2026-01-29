ABD basını İran'a saldırı tarihini verdi: Donanmaya 'abluka' talimatı ve masadaki korkunç senaryolar

Orta Doğu coğrafyası, Washington’ın askeri tahkimatı ve Tahran’ın "emsalsiz karşılık" restiyle geri sayıma geçti. ABD medyasında savaşın başlangıcına dair spesifik tarihler zikredilirken, bölgeyi topyekûn bir çatışmaya sürükleyebilecek tehlikeli senaryolar masaya yatırıldı.

KONTROLSÜZ ÇATIŞMA RİSKİ

Rus haber ajansı TASS'ın verilerine göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, krizin yeni ve çok daha tehlikeli bir safhaya geçtiğini duyurdu. Garibabadi, bölgenin kontrolsüz bir çatışma sarmalına girdiğini belirterek şu analizi yaptı:

“Şimdiye kadar üç aşama yaşandı. İlki 12 gün süren savaş, ikincisi savaşın bitiminden yedi ay sonra yaşanan huzursuzluktu. Şimdi üçüncü aşamaya giriyoruz.”

İranlı yetkili, ABD ve İsrail’in taktik değiştirdiğini ancak bu yeni evrede de "önceki iki aşamada olduğu gibi başarısız olacaklarını" savundu. Öte yandan İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de bir bildiri yayımlayarak, diyalog kapısını açık bıraksa da baskı uygulanması halinde "daha önce hiç olmadığı kadar sert bir karşılık" verileceğinin altını çizdi.

BÖLGESEL SAVAŞ TEHDİDİ

İran’a yönelik askeri baskı artarken, Yemen’deki Husiler’den de operasyonel bir tehdit geldi. Husiler, olası bir saldırıda tüm anlaşmaları askıya alacaklarını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

“İran’a ilk füze ateşlenir ateşlenmez ABD ile olan tüm anlaşmaları geçersiz sayacağız. Suudi Arabistan’daki Amerikan üslerini hedef alacağız.”

ABD DONANMASI BÖLGEDE

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer program konusunda uzlaşma sağlanmaması durumunda Tahran için zamanın tükenmekte olduğunu vurguladı. Trump, devasa bir donanmanın yola çıktığını belirterek, "daha öncekilere benzemeyen çok sert bir askeri karşılık" sinyali verdi.

ASKERİ HAREKETLİLİK

USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki muhripler İran’a doğru yaklaşırken, Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'nde üç ek muhrip görevlendirildi.

Boeing C-17 nakliye ve KC-135 yakıt ikmal uçaklarının trafiği en üst seviyeye çıktı.

Analistlerin "Demir Yumruk" olarak nitelediği F-16, F-15E Strike Eagle ve A-10 uçakları sınıra konuşlandırılırken; THAAD ve Patriot sistemleri modernize edildi.

ABD BASINI TARİH VERDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran içindeki protestolarda ölü sayısının binlerle ifade edilebileceğini belirterek yönetimin ekonomik çıkmazda olduğunu savundu. Senatör Lindsey Graham ise "Başkan Trump verdiği sözleri yerine getirir" diyerek askeri seçeneğin gerçekçiliğine dikkat çekti. Almanya Başbakanı Merz de benzer bir tonda, İran rejiminin "günlerinin sayılı olduğunu" ifade etti.

ABD basınının önde gelen mecralarından Fox News, Trump’ın donanmaya 30 Ocak tarihine kadar İran’a fiili bir deniz ablukası uygulanması talimatını verdiğini iddia etti. Uzmanlar, tam ablukanın savaş ilanı sayılacağını, bu nedenle "yoğun gemi denetimleri ve sürekli gözetim" içeren bir ara formülün uygulanabileceğini belirtiyor.

MİSİLLEME SENARYOLARI

Yunan medyasından Banking News, Tahran’ın ABD hamlelerini doğrudan "savaş eylemi" olarak gördüğünü yazdı. İran’ın karşı hamle olarak şu seçenekleri değerlendirdiği öne sürülüyor:

Amerikan savaş gemilerine karşı kitlesel dron filoları kullanmak.

Husiler ve Irak’taki milislerin ABD üslerine ve Kızıldeniz’deki ticari trafiğe saldırması.

Körfez ülkelerinin petrol ve enerji tesislerinin hedef alınması.

