ABD basını İran'a saldırı tarihini verdi: Donanmaya 'abluka' talimatı ve masadaki korkunç senaryolar

Orta Doğu’da gerilim hattı, Washington’ın askeri yığınağı ve Tahran’ın "emsalsiz misilleme" çıkışıyla en kritik evresine ulaştı. ABD basınında askeri operasyonun başlangıcına dair kritik bir zaman dilimi işaret edilirken, bölgede sadece diplomatik değil, fiili bir "savaş sayacı" çalışmaya başladı. Rus ve Yunan medyasına yansıyan raporlar, İran’ın "üçüncü aşama" olarak adlandırdığı kontrolsüz bir çatışma sürecinin kapıda olduğunu gösteriyor. İşte askeri hareketlilikten masadaki en sert senaryolara kadar krizin tüm anatomisi...
KONTROLSÜZ ÇATIŞMA RİSKİ
Rus haber ajansı TASS'ın verilerine göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, krizin yeni ve çok daha tehlikeli bir safhaya geçtiğini duyurdu. Garibabadi, bölgenin kontrolsüz bir çatışma sarmalına girdiğini belirterek şu analizi yaptı:
İranlı yetkili, ABD ve İsrail’in taktik değiştirdiğini ancak bu yeni evrede de "önceki iki aşamada olduğu gibi başarısız olacaklarını" savundu. Öte yandan İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de bir bildiri yayımlayarak, diyalog kapısını açık bıraksa da baskı uygulanması halinde "daha önce hiç olmadığı kadar sert bir karşılık" verileceğinin altını çizdi.
BÖLGESEL SAVAŞ TEHDİDİ
İran’a yönelik askeri baskı artarken, Yemen’deki Husiler’den de operasyonel bir tehdit geldi. Husiler, olası bir saldırıda tüm anlaşmaları askıya alacaklarını duyurarak şu ifadeleri kullandı:
“İran’a ilk füze ateşlenir ateşlenmez ABD ile olan tüm anlaşmaları geçersiz sayacağız. Suudi Arabistan’daki Amerikan üslerini hedef alacağız.”
ABD DONANMASI BÖLGEDE
ABD Başkanı Donald Trump, nükleer program konusunda uzlaşma sağlanmaması durumunda Tahran için zamanın tükenmekte olduğunu vurguladı. Trump, devasa bir donanmanın yola çıktığını belirterek, "daha öncekilere benzemeyen çok sert bir askeri karşılık" sinyali verdi.
ASKERİ HAREKETLİLİK
USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve beraberindeki muhripler İran’a doğru yaklaşırken, Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'nde üç ek muhrip görevlendirildi.
Boeing C-17 nakliye ve KC-135 yakıt ikmal uçaklarının trafiği en üst seviyeye çıktı.
Analistlerin "Demir Yumruk" olarak nitelediği F-16, F-15E Strike Eagle ve A-10 uçakları sınıra konuşlandırılırken; THAAD ve Patriot sistemleri modernize edildi.
ABD BASINI TARİH VERDİ
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran içindeki protestolarda ölü sayısının binlerle ifade edilebileceğini belirterek yönetimin ekonomik çıkmazda olduğunu savundu. Senatör Lindsey Graham ise "Başkan Trump verdiği sözleri yerine getirir" diyerek askeri seçeneğin gerçekçiliğine dikkat çekti. Almanya Başbakanı Merz de benzer bir tonda, İran rejiminin "günlerinin sayılı olduğunu" ifade etti.
MİSİLLEME SENARYOLARI
Yunan medyasından Banking News, Tahran’ın ABD hamlelerini doğrudan "savaş eylemi" olarak gördüğünü yazdı. İran’ın karşı hamle olarak şu seçenekleri değerlendirdiği öne sürülüyor:
Amerikan savaş gemilerine karşı kitlesel dron filoları kullanmak.
Husiler ve Irak’taki milislerin ABD üslerine ve Kızıldeniz’deki ticari trafiğe saldırması.
Körfez ülkelerinin petrol ve enerji tesislerinin hedef alınması.
Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılması.