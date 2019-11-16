ABD boşalttı Rusya girdi

20 Ekim’de ABD’nin Münbiç’te terk ettiği üsse yerleşen Rus askerleri, aynı şeyi PKK’nın ‘Kobani’ olarak adlandırdığı Ayn el-Arap’da da yaptı. Rusya, ilçe güneyindeki Sırrin ve Sebit üslerinde konuşlandı. Amerikalıların kamptaki malzemeleri TIR’larla Irak’ın kuzeyine taşımasını bekleyen Rus ordusu, boşaltma işlemi tamamlanınca buraya bayrak dikti. İlk olarak ABD’nin terör örgütü PKK/YPG’ye silah taşımak için inşa ettiği havaalanı kontrol altına alındı.

Bölgeye panzerlerle asker ve helikopter konuşlandırıldı. Ruslar Soçi mutabakatının ardından asker sevk ettikleri Kamışlı’da da varlığını artırmaya başladı. Türkiye’nin güvenli bölge planı içerisinde olan kentteki havalimanına Hımeymim üssünden 3 helikopter getirildi. Helikopterler şehrin üstünde devriye uçuşlarına başladı. Diğer sürpriz adım ise üsse hava savunma sistemi kurulması oldu. Rus ordusu Kamışlı Havaalanı’na ‘Pantsir’ adı verilen ve seyir füzesi, helikopter ile insansız hava araçlarına karşı etkili olan kısa menzilli savunma sistemi yerleştirdi. Bu sistemlerin hangi tehdide yönelik kurulduğu şimdilik soru işareti.