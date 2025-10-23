ABD Dışişleri Bakanı Rubio Netanyahu ile bir araya geldi: Orta Doğu haritası önünde poz verdiler

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Planı’nı görüşmek üzere İsrail’e geldi. Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Rubio’nun gündeminde, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze Planı vardı. İkili görüşme sonrası Orta Doğu haritası önünde poz verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Planı’nı görüşmek üzere İsrail’e geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi ziyaret kapsamında İsrail’e geldi. Rubio, ziyaret kapsamında İsrailli yetkililerle Gazze Planı’nı görüşecek. ABD Dışişleri Bakanlığı, Rubio’nun ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze Planı’nın uygulanmasına yönelik adımları ele alacağını ifade etti.
Rubio’dan öncesi ise ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de İsrail’de temaslarda bulunmuştu.