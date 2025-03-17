ABD donanma gemisi "USS Gravely" güney sınırı güvenliğini artırmak için görevlendirildi

ABD Kuzey Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "USS Gravely" gemisinin, ABD Kuzey Komutanlığı sorumluluk sahasına intikal etmek üzere yola çıktığı kaydedildi. Trump'ın güney sınırındaki güvenliği artırmaya yönelik çabaları kapsamında askeri geminin bu bölgede konuşlandırıldığı belirtilen açıklamada, "USS Gravely" gemisinin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamada rol oynadığı kaydedildi. USS Gravely gemisinin, bu görevlendirme çerçevesinde Karayip Denizi ile Meksika Körfezinde devriye gezmesi öngörülüyor. ABD Kuzey Komutanlığı sorumluluk sahası, ABD anakarası, Kanada, Meksika Körfezi ve Karayip Denizi açıkları dahil Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünü kapsıyor.