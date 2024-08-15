ABD kandan besleniyor

Dünyadaki bütün krizlerde pay sahibi olan ve akan kandan beslenen ABD, 1 gün içinde 3 farklı silah satışıyla 31 milyar dolar hasılat yaptı. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaları körükleyen Washington yönetimi, Polonya’ya 10 milyar dolarlık helikopter satışı gerçekleştirdi. Terör devleti İsrail’e kol kanat gererek Gazze’deki soykırımın finansörü konumunda bulunan ABD, son olarak İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışını onayladı. Orta Doğu’yu kaosa sürükleyerek vekalet güçlerini bölgesel tehdit haline getiren ABD, Suudi Arabistan’a ise 750 milyon dolarlık füze ve bomba göndereceğini duyurdu.

SUUD’LA ARAYI DÜZELTECEK

Her iki ülkeden yetkililere göre Biden yönetimi önümüzdeki aylarda Suudi Arabistan'a 750 milyon dolardan fazla değerde bomba göndererek Washington ile Riyad arasındaki büyük bir anlaşmazlığı ortadan kaldıracak. Sevkiyatlar, Başkan Biden'ın Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı yürüttüğü savaş nedeniyle 2021 yılında sevkiyatları durdurmasından bu yana bekletilen 3 bin küçük çaplı bomba ve 7 bin 500 Paveway IV bombasını içerecek. Beyaz Saray Gazze savaşında ateşkes için Riyad'ın yardımına ihtiyaç duyuyor ve İsrail ile İslam dünyasında etkili bir ses olan Suudi Arabistan arasında diplomatik tanınma için bir anlaşmaya aracılık etmeye çalışıyor.

POLONYA’YA HELİKOPTER SATIŞI

ABD ile 96 'AH-64E Apache' helikopterin teslimatı, ilgili ekipman, lojistik ve eğitim paketi için 10 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, ABD ile Polonya arasındaki anlaşma için Inowroclaw şehrindeki 56. Hava Üssü'nde imza töreni düzenlendi. Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, burada yaptığı açıklamada, ABD ile 96 "AH-64E Apache" helikopterin teslimatı, ilgili ekipman, lojistik ve eğitim paketi için 10 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını duyurarak "Bu, ordunun en modern helikopterlerle dönüşümü için önemli bir dönüm noktası" dedi. ABD Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bölgeye sıçramasından endişe duyan Avrupa ülkelerine milyarlarca dolarlık silah satışı yaptı.

SOYKIRIMA 20 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Diğer yandan ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, içerisinde savaş uçaklarının yer aldığı 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı, satışı onaylanan silahların yaklaşık 19 milyar dolar değerindeki F-15 jetleri ve ekipmanları, yaklaşık 774 milyon dolar değerinde tank mühimmatı ve 583 milyon dolar değerinde askeri araçlar olduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre'ye gönderilen onay bildiriminde, silah satışının "İsrail'in mevcut ve gelecekteki düşman tehditlerini karşı koyma kapasitesini artıracağı" ifadeleri yer aldı.

1 YILDA 238 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Dünyanın en büyük silah ihracatçısı ABD'nin silah satışından elde ettiği gelir, ocak ayında açıklanan verilere göre bir önceki yıla göre yüzde 56 artışla 238 milyar dolara ulaşmıştı. Savunma kapasitesini genişletme çabasında olan Ukrayna'nın komşusu Polonya, ABD'den en büyük silah alımı yapan ülkelerden biri oldu. Polonya, HIMARS çoklu roketatar sistemi için 10 milyar dolar ve M1A1 Abrams tankları için 3,75 milyar dolar ödedi. Bulgaristan, Stryker tipi zırhlı araçlara 1,5 milyar dolar öderken, Norveç 1 milyar dolar değerinde çok işlevli helikopterler satın aldı. Çek Cumhuriyeti ise 5,6 milyar dolarlık F-35 savaş uçakları ve mühimmatı satın aldı. Güney Kore, F-35 savaş uçakları için 5 milyar dolar öderken, Avustralya C130J-30 Super Hercules tipi uçaklara 6,3 milyar dolar harcadı. Japonya da E-2D Hawkeye tipi gözetleme uçağı için 1 milyar dolarlık anlaşmaya vardı.











