ABD ve İsrail'in saldırganlığının Körfez ülkelere maliyeti günlük 2 milyar doları aşıyor

Orta Doğu’da tırmanan askeri ve siyasi gerilim, dünya enerji trafiğinin kalbi sayılan Basra Körfezi’ni adeta bir "enerji hapishanesine" çevirdi. Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanma noktasına gelmesiyle birlikte, Körfez ülkelerinin günlük ekonomik kaybı 2 milyar dolar sınırını aştı.

İhracat hacminde %60’lık sert düşüş

Anadolu Ajansı’nın 21 Mart 2026 tarihli verilerine göre, bölgedeki çatışmaların başlamasından önce günlük ortalama 25,1 milyon varil olan petrol ihracatı, mart ayı itibarıyla 9,7 milyon varile kadar geriledi. Bu tablo, küresel piyasalara sunulan petrolün yaklaşık %61,3’ünün piyasadan çekildiği anlamına geliyor.

Stratejik tesisler "Kırmızı" alarm Veriyor

Anadolu Ajansı'nın yayınladığı infografik çalışmasındaki veriler, krizin sadece bir lojistik engel olmadığını, üretim ve depolama tesislerinin de felç olduğunu kanıtlıyor.

Suudi Arabistan: Dünyanın en büyük işleme tesisi olan Abkayk ve kritik ihracat noktası Ras Tanura’da faaliyetlerin durması, krallığın enerji arzını doğrudan etkiledi.

Katar: Küresel LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) piyasasının merkezi olan Ras Laffan tesislerinin faaliyete devam edememesi, doğal gaz arzında da küresel bir darboğaz yarattı.

Kuveyt ve BAE: Mina al-Ahmadi ve Cebel Ali gibi devasa limanların devre dışı kalmasıyla, deniz yoluyla yapılan sevkiyatlar durma noktasına geldi.

Ülkelerin ekonomik beka sorunu

Enerji gelirlerine olan aşırı bağımlılık, krizi bir "beka sorunu" haline getiriyor. İhracat gelirleri içinde petrol ve gazın payı; Kuveyt’te %90, Katar’da %89, Irak’ta %85 ve Suudi Arabistan’da %74 seviyesinde. Bu ülkelerin yıllık milyarlarca dolarlık bütçe projeksiyonları, ihracattaki bu duraksama nedeniyle büyük bir açıkla karşı karşıya.

Alternatif rotalar yetersiz kalıyor

Umman Denizi kıyısındaki Dukm ve Salala limanları, Hürmüz Boğazı’nı devre dışı bırakmak için bir alternatif olarak öne çıksa da, mevcut altyapının Basra Körfezi’nden gelen devasa kapasiteyi karşılamakta yetersiz kaldığı gözlemleniyor.

Uzmanlar, krizin bu seyirde devam etmesi durumunda küresel enerji fiyatlarında kontrol edilemez bir yükselişin ve sanayi üretiminde ciddi bir yavaşlamanın kaçınılmaz olduğu konusunda uyarıyor.

Krizi başlatan Trump'tan Asya ülkelerine çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, krizin başından bu yana Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamanın sadece ABD'nin görevi olmadığını savunuyor. Trump, ABD'nin artık net bir enerji ihracatçısı olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrolün ABD ithalatının sadece %1'ini oluşturduğunu belirtiyor. Boğazdan geçen petrolün asıl alıcılarının Çin (%90), Japonya (%95) ve Güney Kore (%35) olduğunu vurgulayarak, bu ülkelerin kendi donanmalarıyla sevkiyat güvenliğini sağlamaları gerektiğini ifade ediyor.







