Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'de Demokrat Kongre üyelerinden Federal İletişim Komisyonu Başkanı'na istifa çağrısı

ABD'de Demokrat Kongre üyelerinden Federal İletişim Komisyonu Başkanı'na istifa çağrısı

22:3518/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Federal İletişim Komisyonu Başkanı Brendan Carr ile Komedyen Jimmy Kimmel
Federal İletişim Komisyonu Başkanı Brendan Carr ile Komedyen Jimmy Kimmel

ABD'de bazı Demokrat Kongre üyeleri, Cumhuriyetçi Charlie Kirk'in ölümüne ilişkin paylaşımları nedeniyle komedyen Jimmy Kimmel’ın sunduğu "Jimmy Kimmel Live" programının askıya alınmasına tepki gösterdi. Demokrat Kongre üyeleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Federal İletişim Komisyonu Başkanı Brendan Carr'ın acilen istifa etmesi için çağrı yapıldı.

ABD'de bazı DFederal İletişim Komisyonu Başkanıemokrat Kongre üyeleri, komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan TV programının süresiz askıya alınmasının ardından, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr'ın istifa etmesi için çağrıda bulundu.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'in bazı Demokrat Kongre üyeleri adına X platformundaki hesabından paylaşılan ortak açıklamada, komedyen Jimmy Kimmel’ın sunduğu
"Jimmy Kimmel Live"
programının, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesine ilişkin paylaşımları nedeniyle askıya alınmasına tepki gösterildi.
Ortak açıklamada,
"sözde Federal İletişim Komisyonu Başkanı"
olarak nitelendirilen Carr'ın, ABC şirketini ABD Başkanı Donald Trump yönetimine boyun eğmeye zorlayarak görevini lekelediği kaydedildi.
Donald Trump ve Cumhuriyetçi Partinin ABD Anayasası Birinci Değişikliği'nde yer alan ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin maddeye karşı
"açtığı savaşın"
Amerikan değerleriyle açıkça çeliştiği belirtilen açıklamada, Carr'ın acilen istifa etmesi için çağrı yapıldı.

Ortak açıklamayı imzalayanlar arasında, Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, Katherine Clark, Pete Aguilar, Ted Lieu, Joe Neguse ve Yollar ve Araçlar Komitesi Başkan Yardımcısı Suzan DelBene bulunuyor.


ABD'li Komedyen Kimmel'ın programının askıya alınması

ABD'de komedyen Jimmy Kimmel'ın ABC kanalında yayımlanan
"Jimmy Kimmel Live"
adlı TV programı, Cumhuriyetçi aktivist Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle süresiz askıya alınmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerika merkezli Truth Social hesabındaki paylaşımında
"Amerika için harika haber"
değerlendirmesinde bulunarak, Kimmel’ın programının iptali dolayısıyla ABC kanalını tebrik ettiğini belirtmişti.


#ABD
#istifa
#Jimmy Kimmel
#Charlie Kirk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI 18 EYLÜL: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi, frekans bilgileri neler? Galatasaray - Frankfurt...