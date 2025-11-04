ABD'de hükümet krizi hava sahasını kilitledi: Uçuşlarda kaos

ABD’de federal hükümetin bütçe çıkmazı nedeniyle kapanması, ülke genelinde hava trafiğini felç etti.

Maaş alamadan görev yapan binlerce hava trafik kontrolörünün iş bırakmaya başlaması sonucu, bazı bölgelerde uçuşlar durma noktasına geldi.

Bakandan bir hafta süre: Büyük bir kaos göreceksiniz

Ulaştırma Bakanı Sarah Duffy, “Eğer hükümet bir hafta daha kapalı kalırsa, büyük bir kaos göreceksiniz. Hava sahasının bazı bölümlerini kapatmak zorunda kalabiliriz.” sözleriyle uyarıda bulundu.

13 binden fazla hava trafik kontrolörü ise maaşsız çalışıyor

30 Eylül’de Kongre’de bütçenin onaylanamamasıyla başlayan kriz, kısa sürede ulaşım sistemini çökme noktasına getirdi. Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılmasında ısrar ederken; Cumhuriyetçiler, harcama kesintilerinden taviz vermiyor. Anlaşmazlık nedeniyle 750 bini aşkın federal çalışan ücretsiz izne çıkarıldı, 13 binden fazla hava trafik kontrolörü ise maaşsız görev yapıyor.

"ABD hava sahası kademeli olarak kapanabilir"

Houston, Chicago ve New York gibi büyük merkezlerde binlerce uçuş iptal edilirken, havalimanlarında bekleyen yolcular saatlerce gecikmelerle karşı karşıya kaldı.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA), “kritik seviyede personel eksikliği” yaşandığını açıkladı. Uzmanlar, kapanmanın birkaç gün daha sürmesi halinde ABD hava sahasının kademeli olarak kapatılabileceğini belirtiyor.

Ülke ekonomisine günlük 400 milyon dolardan fazla maliyet

Ekonomistler, kapanmanın uzamasının ülke ekonomisine günlük 400 milyon dolardan fazla maliyeti olacağını, taşımacılıktan turizme kadar birçok sektörde zincirleme kayıplara neden olacağını vurguluyor.

Başkan Donald Trump, krizin sorumluluğunu Demokratlara yüklerken, muhalefet “ülkenin tarihinin en büyük ulaşım kaosuna sürüklendiği” uyarısında bulunuyor.







