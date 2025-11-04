Yeni Şafak
ABD'de Türklerin yoğun yaşadığı bölgede bomba ihbarı: Oy kullanma işlemleri durduruldu

21:134/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
New Jersey yerel seçimleri
New Jersey yerel seçimleri

Ameerika'da New Jersey eyaletindeki Türk nüfusunun da yoğun yaşadığı Paterson şehrinde bomba ihbarları sonrası bölgeye polislerin intikal etmesinin ardından oy verme işlemleri askıya alındı. New Jersey Vali Yardımcısı Tahesha Way konuya ilişkin, "Bugün erken saatlerde, birkaç oy kullanma merkezine bomba tehdidinde bulunuldu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde, yerel yönetimlerin belirlenmesi için yapılan seçimler devam ederken peş peşe gelen bomba ihbarları oy kullanma işlemlerinin durmasına yol açtı.

Eyalete bağlı, Türk nüfusunun yoğun yaşadığı Paterson şehrinde art arda yapılan bomba ihbarları sonrası polis araçları bölgeye intikal etti, oy verme işlemleri askıya alındı.

Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, bomba tehditleri alındıktan sonra Paterson'daki 2 ve 10 numaralı okullardaki oy kullanma merkezlerinin kapatıldığını söyledi.

New Jersey Vali Yardımcısı Tahesha Way ise X platformundan yaptığı açıklamada,
"Bugün erken saatlerde, birkaç oy kullanma merkezine bomba tehdidinde bulunuldu."
ifadesine yer verdi.
Way,
"kolluk kuvvetlerinin söz konusu olayla ilgili şu anda herhangi bir tehdit bulunmadığı"
yönündeki bilgiyi paylaştı.
Vali Yardımcısı,
"Seçmenleri ve sandık görevlilerini korumak ve oy kullanma hakkı olan her seçmeni oy kullanma hakkını kullanmaya teşvik etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."
ifadesini kullandı.

New Jersey'de oy kullanma işlemleri yerel saatle 20.00'ye kadar devam edecek.



#New Jersey
#Seçim
#Amerika
