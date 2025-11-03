Yeni Şafak
New York belediye başkan adayı Mamdani Obama'ya desteği için teşekkür etti

21:293/11/2025, Pazartesi
AA
Eski ABD Başkanı Barack Obama ile Demokrat Parti New York belediye başkan adayı Zohran Mamdani
Eski ABD Başkanı Barack Obama ile Demokrat Parti New York belediye başkan adayı Zohran Mamdani

Demokrat Parti New York belediye başkan adayı Zohran Mamdani, Brooklyn Köprüsü'nün Manhattan ayağında basın açıklamasında bulundu. Mamdani yaptığı açıklamada, kampanya süresince verdiği destek için teşekkür ederek, "Bu vizyonu hayata geçirmemiz gerektiği gerçeğiyle ilgili paylaşımından dolayı minnettarım." ifadesini kullandı.

Demokrat Parti New York belediye başkan adayı Zohran Mamdani, eski ABD Başkanı Barack Obama'ya, kendisini arayarak kampanyasına destek vermesinden dolayı teşekkür etti.

Filistin'e verdiği destekle öne çıkan Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak belediye başkanı seçimlerine bir gün kala, gün doğumunda, Brooklyn Köprüsü'nün Manhattan ayağında basın açıklamasında bulundu.

Kalabalık bir seçmen grubuyla köprünün Manhattan ayağında bulunan New York Belediye Binası'na doğru yürüyen Mamdani,
"Başkan Obama ile yaptığım görüşmeden ve hareketimize verdiği destekten ve sahip olduğumuz vizyon ile bu vizyonu hayata geçirmemiz gerektiği gerçeğiyle ilgili paylaşımından dolayı minnettarım."
ifadesini kullandı.
Mamdani, Obama'ya, yıllar önce Amerikan halkına yaptığı
"mükemmel"
bir konuşmasını hatırlattığını ve bunun, kendisinin
"birkaç cuma önce"
New York'ta bir caminin çıkışında yaptığı konuşmaya
"ilham kaynağı"
olduğunu ilettiğini aktardı.
New York Times'ın haberinde, Obama'nın hafta sonu Mamdani'yi arayarak yaklaşık 30 dakika konuştuğu ve genç Müslüman adaya,
"Seçim kampanyanı izlemek etkileyiciydi."
dediği kaydedilmişti.

"Şimdi bizim zamanımız" yazan poster taşıdı

Yarın tamamlanacak seçimlerin ardından büyük olasılıkla New York'un yeni belediye başkanı olacağı değerlendirilen Müslüman aday Mamdani'nin bu sabahki seçim yürüyüşüne, ABD Başkanı Donald Trump ile davalık olan New York Eyalet Başsavcısı Letitia James ile New York Şehir Denetçisi Brad Lander da eşlik etti.

Seçmenlerle
"Şimdi bizim zamanımız"
yazan büyük bir poster taşıyan Mamdani'nin destekçileri, New York Belediye Binası'na yaklaşırken
"Zenginlere vergi"
sloganı attı.
Mamdani, belediye binasının önünde yaptığı konuşmada,
"Şehrimiz için yeni bir günün başlangıcındayız."
ifadesini kullanırken, yarından itibaren New York'un farklı bir anlayışla yönetilmeye başlanacağı değerlendirmesinde bulundu.
Bir yıl önce seçim kampanyasına başlarken sadece yüzde 1'lik bir oy oranına sahip olduğunu hatırlatan Mamdani, halihazırdaki Belediye Başkanı Eric Adams'ı eleştirdi ve seçmenden aldığı büyük oy desteğiyle şehrin artık
"küçük fikirlerden ve skandallardan"
kurtulacağını söyledi.

New York belediye başkanı yarışı için yapılan son anketlerin çoğu, Zohran Mamdani'nin, en yakın rakibi olan eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun çift haneli rakamlarla önünde olduğunu gösteriyor.




