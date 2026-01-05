Yeni Şafak
ABD’de şiddetli yağışlar: Hava trafiği kilitlendi

14:065/01/2026, Pazartesi
IHA
ABD’nin California eyaletinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Santa Barbara Havalimanı’ndaki uçuşlar çift yönlü durduruldu.

ABD’nin California eyaletinde bir haftayı aşkın süredir devam eden şiddetli yağışlar hava trafiğini etkiledi.

Eyaletin güneyindeki Santa Barbara Havalimanı’ndaki uçuşlar cumartesi günü çift yönlü olarak askıya alındı.

Havalimanı yetkilileri, uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin açıklama yapmadı ve yağış durduktan sonra durumu yeniden değerlendireceklerini bildirdi.

Yağışlar sahil bölgelerinde sel baskınlarına neden olurken; Ulusal Hava Servisi, yoğun yağışların bugün öğle saatlerine kadar süreceğini, nemli havanın ise yarına kadar devam edeceği belirtildi.



