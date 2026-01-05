ABD’de şiddetli yağışlar: Hava trafiği kilitlendi

ABD’nin California eyaletinde bir haftayı aşkın süredir devam eden şiddetli yağışlar hava trafiğini etkiledi.

Havalimanı yetkilileri, uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin açıklama yapmadı ve yağış durduktan sonra durumu yeniden değerlendireceklerini bildirdi.

Yağışlar sahil bölgelerinde sel baskınlarına neden olurken; Ulusal Hava Servisi, yoğun yağışların bugün öğle saatlerine kadar süreceğini, nemli havanın ise yarına kadar devam edeceği belirtildi.