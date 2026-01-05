Yeni Şafak
Fransa’dan dijital tehlikeye karşı yeni adım: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

Fransa’dan dijital tehlikeye karşı yeni adım: 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

5/01/2026, Pazartesi
Fransa, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklamayı öngören yasa tasarısıyla, dijital ekran risklerine karşı önlem almaya hazırlanıyor.

Fransa, çocukların aşırı ekran kullanımı ve sosyal medyanın risklerinden korunması için yeni bir yasak taslağı üzerinde çalışıyor. AFP’nin gördüğü taslağa göre, hükümet Eylül 2026’dan itibaren 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini engellemeyi planlıyor.

Taslak, iki önemli madde içeriyor: İlk olarak, sosyal medya platformlarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet vermesi yasaklanacak. İkinci olarak ise ortaokullarda cep telefonu kullanımı engellenecek. Hükümet, bu önlemlerin çocukları uygunsuz içeriklerden, siber tacizden ve düzensiz uyku alışkanlıklarından koruyacağını vurguluyor.

Macron girişimi destekledi

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Parlamento’nun Ocak ayında konuyu görüşmeye başlaması gerektiğini belirterek girişimi destekledi. Senato da bu ay, 13–16 yaş arasındaki çocukların sosyal medya hesapları açabilmesi için ebeveyn izni şartını getiren bir öneriyi kabul etti. Tasarı, Ulusal Meclis’in onayına sunulmadan yürürlüğe giremeyecek.

Fransa, benzer bir girişimi 2023’te de gündeme getirmiş ancak Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle yasalaşamamıştı.


