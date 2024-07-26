ABD'den 10 milyon dolar ödül: Kuzey Koreli bilgisayar korsanları dünya genelindeki şirketlerden hassas bilgi çalmakla suçlanıyor

Açıklamada, Kuzey Kore destekli "Anadriel ya da APT45" olarak adlandırılan bilgisayar korsanlarının aralarında tank, denizaltı, savaş uçağı, füze ve radar sistemleri üreticilerinin de bulunduğu farklı savunma ve mühendislik firmalarının bilgisayar sistemlerini hedef aldığı belirtildi.





Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Japonya ve Hindistan'daki çeşitli endüstri sektörlerini de hedef aldığı aktarılan açıklamada, Andariel'in "casusluk faaliyetlerini bazı ABD merkezli sağlık kuruluşlarına karşı fidye yazılımı operasyonlarıyla finanse ettiği" ifade edildi.









10 milyon dolara kadar ödül teklif edildi

ABD Adalet Bakanlığı da Anadriel üyesi Kuzey Koreli Rim Jong-hyok hakkında, ABD merkezli hastanelerdeki yazılımları hackleyerek, buradan ele geçirdiği fidye gelirleriyle dünya genelindeki devlet kurumlarına yönelik korsanlık faaliyetleri sağladığına ilişkin iddianame yayımladı.





İddianamede, Rim ve diğer Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, 2 ABD Hava Kuvvetli üssü, NASA'nın yanı sıra Tayvan, Güney Kore ve Çin'de bulunan bazı kuruluşlara yönelik de korsanlık faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.



