ABD'den İsrail'e İran'a karşı yaptırım desteği

Bakanlığın açıklamasında, İran'ın savunma sanayisine hassas makine tedarik eden kuruluşların hedef alındığı belirtilerek, 1 kişi ve 8 şirketin, İran'ın savunma sanayisi için hassas makinelerin tedariki ve nakliyesiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği ifade edildi. Ayrıca, Hong Kong merkezli nakliye şirketine ait bir gemiye de yaptırım uygulandığı bildirilen açıklamada, bu yaptırımlarla İran'ın füze ve diğer silah yeteneklerini geliştirme çabalarının engellenmesi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile vekil unsurlarının kaynaklara erişiminin kısıtlanmasının amaçlandığı vurgulandı.