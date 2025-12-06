Yeni Şafak
ABD'den Lübnan'a 90,5 milyon dolarlık askeri araç satış izni

ABD’den Lübnan'a 90,5 milyon dolarlık askeri araç satış izni

10:356/12/2025, Cumartesi
DHA
ABD, Lübnan'a 90,5 milyon dolarlık askeri araçların olası satışını onayladı
ABD, Lübnan'a 90,5 milyon dolarlık askeri araçların olası satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Lübnan'a 90,5 milyon dolar değerinde askeri araçların olası satışına onay verdiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan (DSCA), Lübnan'a olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 90,5 milyon dolar değerindeki orta sınıf taktik araçlar ile ilgili ekipmanların satışının, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut ve gelecekteki tehditlerle mücadele kapasitesini artıracağı ve terörle mücadele önlemlerini etkin şekilde uygulayabilmesini sağlayacağı belirtildi. Satışın, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği kaydedilen açıklamada, satışın Lübnan'ı ‘Orta Doğu'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir ortak’ olarak güçlendireceği aktarıldı.





