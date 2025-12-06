ABD’den Lübnan'a 90,5 milyon dolarlık askeri araç satış izni

Açıklamada, 90,5 milyon dolar değerindeki orta sınıf taktik araçlar ile ilgili ekipmanların satışının, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut ve gelecekteki tehditlerle mücadele kapasitesini artıracağı ve terörle mücadele önlemlerini etkin şekilde uygulayabilmesini sağlayacağı belirtildi. Satışın, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği kaydedilen açıklamada, satışın Lübnan'ı ‘Orta Doğu'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir ortak’ olarak güçlendireceği aktarıldı.