ABD’den Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü ifade eden Blinken, “Kara, deniz, hava ve siber uzayda devam edecek güvenlik yardımı ve modern teçhizatın yanı sıra askeri eğitim ve istihbarat paylaşımı sağlayacak sürdürülebilir güvenlik düzenlemeleri hakkında fikir alışverişi yaptık” dedi.