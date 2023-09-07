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Dünya

ABD’den Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi sağlayacağını duyurdu.

08:40 . 7/09/2023 Perşembe
IHA
Antony Blinken- Dmitro Kuleba

Antony Blinken- Dmitro Kuleba

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile basın toplantısı düzenledi. Blinken toplantıda, ABD’nin Ukrayna’ya askeri, insani ve bütçe yardımı dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi sağlayacağını açıkladı.


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü ifade eden Blinken, “Kara, deniz, hava ve siber uzayda devam edecek güvenlik yardımı ve modern teçhizatın yanı sıra askeri eğitim ve istihbarat paylaşımı sağlayacak sürdürülebilir güvenlik düzenlemeleri hakkında fikir alışverişi yaptık” dedi.

Basın toplantısında konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, “Ukrayna’nın devam eden karşı saldırısında son birkaç haftada ilerleme hız kazandı. Bu yeni yardım, bu karşı saldırının sürdürülmesine ve daha fazla ivme kazanmasına yardımcı olacak” açıklamasını yaptı.




#Antony Blinken
#Dmitro Kuleba
#ABD
#Ukrayna
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