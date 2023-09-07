ABD’den Ukrayna’ya 1 milyar dolarlık yeni yardım paketi

Antony Blinken- Dmitro Kuleba
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile basın toplantısı düzenledi. Blinken toplantıda, ABD’nin Ukrayna’ya askeri, insani ve bütçe yardımı dahil olmak üzere 1 milyar dolarlık yeni bir yardım paketi sağlayacağını açıkladı.
Basın toplantısında konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, “Ukrayna’nın devam eden karşı saldırısında son birkaç haftada ilerleme hız kazandı. Bu yeni yardım, bu karşı saldırının sürdürülmesine ve daha fazla ivme kazanmasına yardımcı olacak” açıklamasını yaptı.