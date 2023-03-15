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Dünya

AB'den gençlere ücretsiz tren bileti: Türkiye de listede

Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden 18 yaşındaki 35 bin gence Avrupa'yı gezebilmeleri için ücretsiz tren biletleri verecek.

15:29 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden 18 yaşındaki 35 bin gence Avrupa'yı gezebilmeleri için ücretsiz tren biletleri verecek. AB'nin "Erasmus+" programı kapsamındaki "DiscoverEU" projesi çerçevesinde 18 yaşındaki gençler, internet üzerinden başvurarak 30 güne kadar geçerli ücretsiz bilet kazanma şansı elde edebilecek.

30 gün boyunca kullanabilecekler

Ücretsiz tren biletleri, AB üyesi ülkelerin ve Erasmus+ programına dahil olan ülkeler İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'nin vatandaşı olan veya bu ülkelerde yasal olarak ikamet eden gençlere sağlanacak. Bunun için 1 Temmuz 2004 ile 30 Haziran 2005 arasında doğanların "https://youth.europa.eu/discovereu_en" sayfasındaki kısa sınavda sorulan soruları 29 Mart 2023'e kadar cevaplaması gerekiyor. Seçilen gençler biletlerini 15 Haziran 2023 ile 30 Eylül 2024 arasında en fazla 30 gün boyunca Avrupa ülkelerinde kullanabilecek. AB'nin 2018'den beri sürdürdüğü proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 200 bin gence ücretsiz tren bileti verildi.


#Avrupa Birliği
#Erasmus
#türkiye
15 dakika önce
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AB'den gençlere ücretsiz tren bileti: Türkiye de listede
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