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Dünya ABDli TikTok kullanıcısı sıra dışı doğum hikayesiyle viral oldu Bebek 6 kilodan fazla doğdu
AMERİKA

ABD'li TikTok kullanıcısı sıra dışı doğum hikayesiyle viral oldu: Bebek 6 kilodan fazla doğdu

TikTok kullanıcısı Amerikalı kadın, 6 kilo 350 gram ve 60 santimetreyi aşan boyu ile dünyaya getirdiği bebeğin hikayesi sosyal medyada viral oldu.

Haber Merkezi DHA
ABDli TikTok kullanıcısı sıra dışı doğum hikayesiyle viral oldu: Bebek 6 kilodan fazla doğdu
dünya standartlarına göre bebeklerde normal doğum kilosu 3.5 kilo; normal boy da 50 santimetre olarak kabul ediliyor.

ABD'li TikTok kullanıcısı ‘shans1588’ ikinci çocuğunun doğum hikâyesini sosyal medya üzerinden paylaştı. Amerikalı annenin sezaryanla dünyaya getirdiği bebeğin, 6 kilo 350 gram ve boyunun da 60 santimetreyi aşması hikayenin sıra dışı kılmasına neden oldu.

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6 KİLO 350 GRAM AĞIRLIĞINDA

Amerikalı Tik Tok kullanıcısı, hamileliğinin 38. haftasında gerçekleşen zorlu doğumu sosyal medya platformundan anlatmaya karar verdi. 11 gün yoğun bakım ünitesinde geçirdiğini anlatan anne, sezaryanla dünyaya getirdiği bebeğin, 6 kilo 350 gram ve boyunun da 60 santimetreyi aştığın ifade etti.

  • Amerikalı anne, doğumda oğlunun ünitedeki en büyük bebek olduğunu ve uygun giysi bulmakta zorlandığını belirtti. ABD'li Tik Tok kullanıcısı annenin sıra dışı doğum hikayesi sosyal medyada viral olurken, video milyonlarca beğeni ve yorum aldı. Öte yandan, dünya standartlarına göre bebeklerde normal doğum kilosu 3.5 kilo; normal boy da 50 santimetre olarak kabul ediliyor.

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