ABD’nin Orta Doğu’da etkisi kalmadı

Körfez ülkeleri ve Mısır’ın son yıllarda Washington yönetiminin taleplerini kulak ardı etmesi, ABD’nin Orta Doğu’da azalan etkisini gözler önüne seriyor. ABD medyasında yer alan habere göre son olarak Kahire’den Rusya’nın IL-20M tipi uçaklarının geçişini engellemesini isteyen ABD’nin talebi, karşılık bulmadı. Rusya ile ülkenin Suriye’deki üsleri arasındaki hava trafiğinde önemli bir yer tutan Mısır hava sahasının Rus uçaklarına kapatılması için ABD bir süredir diplomatik girişimlerini sürdürüyor. Washington yönetiminin, Rusya’nın Suriye’deki üslerinden Ukrayna’ya silah taşıdığına inandığı için Mısır’a baskı yaptığı kaydediliyor. Halihazırda Azerbaycan-İran-Suudi Arabistan-Mısır-Suriye rotasını kullanan Rus askeri uçaklarının Mısır’ın hava sahasını kapatması halinde Afrika üzerinden çok daha uzun bir yolu kullanmaya mecbur kalacağı ifade ediliyor.