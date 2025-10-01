Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Afganistan yönetimi ülke çapında internet yasağı olduğunu reddetti

Afganistan yönetimi ülke çapında internet yasağı olduğunu reddetti

12:071/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Yerel basında, yönetimin kararıyla birkaç haftadır bazı kentlerde fiber optik internetin kesildiğine dair haberler yer alıyordu.
Yerel basında, yönetimin kararıyla birkaç haftadır bazı kentlerde fiber optik internetin kesildiğine dair haberler yer alıyordu.

Afganistan yönetimi, ülke genelinde internet yasağı getirildiğine dair iddiaları reddederek, internet kesintilerinin eski fiber optik kabloların yıpranmasından ve değiştirilmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Afganistan yönetiminden yetkililer, bir Whatsapp grubunda Pakistanlı gazetecilere, eski fiber optik kabloların yıprandığını ve değiştirildiğini belirtti.


Ülke genelinde internet kesintisi yapıldığı iddialarını reddeden yetkililer, "İnternete yasak getirdiğimiz yönünde yayılan söylentiler gibi bir şey yok." ifadesini kullandı.

Küresel ve yerel medyada dün Afganistan genelinde internet ve telekomünikasyon hizmetlerinin saatlerdir kesik olduğu belirtilmişti.


Flightradar24 verilerine göre de kesinti nedeniyle Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan kalkması veya buraya varması planlanan en az sekiz uçuş iptal edilmişti.


Yerel basında, yönetimin kararıyla birkaç haftadır bazı kentlerde fiber optik internetin kesildiğine dair haberler yer alıyordu.




#Afganistan
#Afganistan yönetimi
#internet kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK EK YURT BAŞVURULARI 2025 TARİHLERİ GSB: KYK ek yurt başvuruları ne zaman, tarih açıklaması geldi mi?