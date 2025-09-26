Yeni Şafak
Afganistan sınırında Pakistan Talibanı ile bağlantılı 17 militan etkisiz hale getirildi

23:2226/09/2025, Cuma
AA
Pakistan Talibanı
Pakistan Talibanı

Hayber Pahtunhva eyaletinde militanların saklandığı sığınağa düzenlenen baskında Pakistan Talibanı ile bağlantılı 17 militanın etkisiz hale getirildiği aktarıldı. 24 Eylül tarihinde Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen operasyonda 13 militan etkisiz hale getirilmişti.

Pakistan'da güvenlik güçlerinin Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlediği operasyonda Pakistan Talibanı (TTP) ile bağlantılı 17 militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Bölge polisi, eyaletin Karak bölgesinde güvenlik güçlerinin militanların saklandığı sığınağa baskın düzenlediğini bildirdi.

Operasyonda TTP bağlantılı 17 militanın etkisiz hale getirildiğini açıklayan polis, çatışmada güvenlik güçlerinden 3 askerin de yaralandığını ifade etti.

Pakistan güvenlik güçleri tarafından 24 Eylül'de eyaletin Dera İsmail Han bölgesinde düzenlenen operasyonda da 13 militan etkisiz hale getirilmişti.


Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.



