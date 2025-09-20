HDK kenti kuşatıp büyük katliamlar işliyor: Sudan'ın Gazze'si el-Faşir

Sudan Ordusu ile paramiliter terörist yapı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023’te başlayıp tüm ülkeye yayılan savaş, son dönemde Darfur’da devam ediyor. Ordu güçlerinin geçtiğimiz yıl Vad Medeni kentini ardından bu yılın başında başkent Darfur’u kurtarmasına rağmen HDK militanları, Darfur’da katliamlarını sürdürüyor. Bölgenin en büyük kenti El-Faşir’i Mayıs 2023’ten beri 500 günden fazla süredir kuşatma altında tutan HDK militanları, İsrail’in Gazze’de yaptığı gibi kente hiçbir insani yardımın girişine izin vermiyor. Bu yüzden El-Faşir’de büyük bir açlık krizi yaşanıyor. HDK militanları, dün sabah namazı sırasında El-Faşir’deki bir camiyi vurdu. Bu saldırıda ilk belirlemelere göre 70 kişi yaşamını yitirdi. HDK’nın kentteki bir çadır kampına düzenlediği bombardımanda ise 75 sivil yaşamını yitirdi. Sudan’ın İstanbul Başkonsolosu Usame Dirar, El-Faşir ve Sudan genelindeki durumu Yeni Şafak’a anlattı.





1 MİLYON SİVİL KUŞATMA ALTINDA

Ordu güçlerinin, mart ayında ülkenin başkenti Hartum’u tamamen ele geçirmesinin ardından HDK militanları, savaşı kabileler bölgesi Darfur’da sürdürüyor. Darfur’un en büyük kenti El-Faşir’i kuşatma 500 günden fazla süredir kuşatma altında tutan HDK militanları, kente giriş çıkışları engellerken, sık sık bombardımanlar düzenliyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, El-Faşir’de Darfur’un çeşitli bölgelerinden çatışmalar nedeniyle gelen 400 binden fazla mülteci kamplarda yaşıyor. Bununla beraber kentteki nüfus 1 milyonu aşıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hafta başında yapılan açıklamada, El-Faşir’deki 900 bin sivilin açlık kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Açıklamada, onlarca kişinin açlıktan öldüğü belirtilirken, bölgede salgın hastalıkların baş gösterdiği ve kuşatmanın kaldırılmaması halinde insani krizin felaket boyutuna ulaşacağı kaydedildi. Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu Usame Dirar ise Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, ordunun El-Faşir'deki kuşatmayı kırmak için mücadeleye devam ettiğini belirterek, "HDK militanlarını Wagner eğitti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) lojistik ve siyasi destek veriyor" dedi.





KENTTEN ÇIKIŞ 290 DOLAR

Fransa’da yayın yapan La Croix gazetesinin haberine göre, kenti kuşatma altında tutarak hiçbir insani yardımın girişine izin vermeyen HDK militanları, kentten kaçmak isteyenlere de ateş açıyor. HDK’ya bağlı kaçakçılar ise kentten çıkmak isteyenlerden 290 dolar ödeme zorunluluğu getiriyor. Savaş şartları nedeniyle her şeylerini kaybederek kente gelen mülteciler ise bu parayı ödeyemediği için kuşatma altında kalıyor.





SABAH NAMAZI KATLİAMI

HDK’ya ait insansız hava araçları, dün sabah namazı sırasında El-Faşir’deki bir camiye bombardıman düzenledi. Bombardımanda, namaz kılan 70 Sudanlı yaşamını yitirdi. AFP’nin verdiği bilgiye göre ise El-Faşir’de 400 bini aşkın mülteci kampına top ateşi saldırısı düzenleyen HDK militanları, 75 kişiyi daha öldürdü. BM verilerine göre, Sudan’da savaşın başlamasından beri 50 binden fazla sivil ölürken 15 milyondan fazla sivil ise mülteci konumuna düştü.





EL-FAŞİR KADERİNE Mİ TERK EDİLDİ?

Sudan’da siyasetçiler ve medya, ordu güçlerini Hartum ve Vad Medeni’yi ele geçirmesinden sonra El-Faşir’i kaderine terk etmekle suçluyor. Konuya dair Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Sudan’ın İstanbul Başkonsolosu Usame Dirar, suçlamaları reddederek ordunun Sudan’ın her karışını kurtarana kadar mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi. Ülkeyi HDK militanlarından temizlemeyi en başta gelen görevleri olarak gördüklerini belirten Dirar, “El-Faşir ve Darfur’u terk etmek yenilgiyi kabullenmektir” ifadelerini kullandı. Ordunun yetersiz lojistik imkanlara karşı bölgede bulunan Meni Arko Manawi komutasındaki “Sudan Özgürlük Ordusu” ve Cibril İbrahim Komutasındaki “Adalet ve Eşitlik Hareketi” ile ortaklaşa hareket ettiğini ve bu iki yapının yanı sıra çok sayıda yerel direniş gruplarının da HDK ve destekçilerine karşı mücadeleyi sürdürdüğünü sözlerine ekledi.





HDK’YI WAGNER EĞİTTİ BAE DESTEKLİYOR

Üç yıldan fazla süren savaşta ordunun üstünlüğü ele geçirerek Darfur hariç her yerde kontrolü sağlamasına rağmen HDK’nın hâlâ ayakta kalmasını aldığı dış desteğe bağlayan Dirar, “Ele geçirdiğimiz HDK militanlarından aldığımız bilgiler, bu paramiliter yapı içinde 17 farklı ülkeden teröristin bulunduğunu gösteriyor” dedi. Rus paralı asker şirketi Wagner’in bölgeden çekilmeden önce uzun süre HDK militanlarını eğittiğini dile getiren Dirar, HDK’nın lojistik ve siyasi desteğini Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) aldığını öne sürdü. Dirar, HDK’nın çok sayıda askeri liderinin yanı sıra isyanı destekleyen siyasilerin de BAE’de barındırıldığını ifade etti. Dirar, ele geçirilen esirlerin üzerinden çıkan kimliklerin de Libya’nın doğusunu kontrol eden darbeci general Halife Hafter’e bağlı unsurların da HDK’ya destek verdiğini aynı zamanda Çad gibi çevre ülkelerden yasa dışı terör unsurlarının da HDK içinde Sudan ordusuna karşı savaştığını gösterdiğini sözlerine ekledi.



