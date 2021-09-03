Dünya Afganistanda hükümet başkanlığına Molla Birader getirildi
ASYA

Afganistan'da hükümet başkanlığına Molla Birader getirildi

Editörümüz Taha Hüseyin Karagöz'ün Kabil'den bildirdiği habere göre, Taliban yönetimi Afganistan'da Hükümet Başkanlığı görevine Abdulgani Molla Birader'i getirdi. Taliban’ın Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader, geçtiğimiz ay, 20 yıl aradan sonra Afganistan’a dönmüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Afganistanda hükümet başkanlığına Molla Birader getirildi
Abdulgani Molla Birader

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan editörümüz Taha Hüseyin Karagöz'ün edindiği bilgiye göre, Taliban yönetimi Afganistan'da Hükümet Başkanlığı görevine Abdulgani Molla Birader'i getirdi.

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Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban’ın Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader, 18 Ağustos'ta, 20 yıl aradan sonra Afganistan’a dönmüştü.

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Kandahar’da Birader’e özel karşılama

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