Afganistan'da hükümet başkanlığına Molla Birader getirildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan editörümüz Taha Hüseyin Karagöz'ün edindiği bilgiye göre, Taliban yönetimi Afganistan'da Hükümet Başkanlığı görevine Abdulgani Molla Birader'i getirdi.
OYNAT 04:04
Molla Birader'in hayatı: Hapishaneden devlet başkanlığına
Taliban'ın politik lideri olarak bilinen Molla Birader'in 8 yılını hapishanede geçirdikten sonra Afganistan'ın yeni devlet başkanı oldu. Molla Birader; Trump'ın talebiyle hapishaneden çıkarılmış, Doha'daki ABD-Taliban görüşmelerinde de Taliban'ı temsil etmişti. Öte yandan Taliban'ın yeni dönemde en yakın ilişkilerini Çin ile kurması beklenirken ülkedeki trilyonlarca dolar değerindeki değerli madenler Çin'in kıskacı altında.
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban’ın Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader, 18 Ağustos'ta, 20 yıl aradan sonra Afganistan’a dönmüştü.
DÜNYA
Kandahar’da Birader’e özel karşılama
Katar’ın başkenti Doha’dan özel uçakla Kandahar’a giden Birader’i, havaalanında kalabalık bir grup karşılamıştı.
OYNAT 06:57
Yeni Şafak sordu Taliban Disiplin Komutanı Rahimullah cevapladı: Taliban askerleri cezalandırılıyor mu?
Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz, Taliban Disiplin Komutanı Müftü Rahimullah ile röportaj yaptı. Kurdukları şikayet ve cezalandırma komisyonunun işleyişi hakkında bilgi veren Rahimullah, Karagöz'ün 'Taliban içinde cezalandırma nasıl işliyor?', 'Taliban askerleri yargılanıyor mu?' 'Sivil halkın hakları gözetiliyor mu?' sorularını tek tek yanıtladı.
OYNAT 09:10
Afganistan Milli Kalkınma Şirketi CEO'su Abdulrahman Ataş Yeni Şafak'a konuştu: Türkiye'deki projeleri örnek alıyoruz
Afganistan Milli Kalkınma Şirketi Başkanı Abdulrahman Ataş, Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi “dost ülke' olarak tanımlayan Ataş, “Türkiye'nin son 20 yıldaki kalkınma projelerini Afganistan'a taşımak istiyoruz. Türkiye gerçekten gönülden Afganistan'ın imarı için çaba gösteriyor. Türkiye'nin anlayışı ve bilgisinden yararlanmak istiyoruz. Türkiye'nin her anlamda destek olabileceğine inanıyoruz. Herkes yatırım yapabilir. Türkler daha çok yapabilirler. Dini ve tarihi olarak bağlarımız var' dedi.
OYNAT 03:21
Taliban yönetimi Türkiye'yi Afganistan'a davet etmeyi düşünüyor
Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından sessizliğin hakim olduğu Kabil'den son durumu paylaştı. Editörümüz Karagöz, Taliban'ın sık sık ifade ettiği 'Yabancı asker istemiyoruz' söyleminin aksine, ülkede hükümetin kurulması sonrası Türkiye'yi Afganistan'a davet etmeyi düşündüğünü, yapılan görüşmelerde bu yönde izlenim verdiklerini aktardı.
OYNAT 03:18
Afganistan eski Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir Türkiye inşa etti
Afganistan'ın eski Başbakanı ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, Yeni Şafak'tan Taha Hüseyin Karagöz'e yıllar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiği anları anlattı.