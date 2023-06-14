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Dünya

Afrika altın biriktiriyor

Batılı ülkelerin olası finansal operasyonlara ve küresel ekonomik belirsizliklere karşı Afrika ülkeleri, altın rezervlerini güçlendirme kararı aldı

Dış Haberler
04:00 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Jeopolitik gerilimler ve enflasyon endişeleri sürerken, Afrika ülkeleri altın alarak ekonomilerini güvence altına alma eğilimine girdi. ABD merkezli Bussines Insider’ın Statista verilerine dayandırdığı çalışmasına göre, listenin başında 174 ton ile Cezayir yer alıyor. Kuzey Afrika ülkesini resmi rezervleri 125 tona ulaşan Güney Afrika izlerken, Libya’nın 117 ton altın rezervi bulunuyor. 80.73 tonla Mısır, 22.12 tonla Fas 21.37 tonla Nijerya, 12.44 tonla Mauritius, 8.74 tonla Gana, 6.84 tonla Tunus ve 3.94 tonla Mozambik listede dikkat çeken diğer ülkeler olarak ön plana çıkıyor.



#Ekonomi
#Afrika
#Altın
38 dakika önce
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