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Afrika'nın kültürü sanatla yaşıyor

Afrika'nın kültürü sanatla yaşıyor

Dış Haberler
04:008/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Afrika kıtası, yüzyıllardır süregelen sanat ve zanaat geleneğiyle kültürel mirasını koruyarak geleceğe taşıyor. Kabilelerin köklü motiflerinden modern akımlara kadar geniş yelpazede kendini gösteren sanat, kıtanın kimliğinin ayrılmaz parçası olmaya devam ediyor.

Çeşitli Afrika ülkelerinde son yıllarda sanata verilen değerin artmasıyla birçok şehirde açık hava sergileri, el sanatları pazarları ve sanat bienalleri düzenlenerek yerel sanatçılar destekleniyor. Birçok kentte ise sokak sanatı giderek yaygınlaşıyor. Duvarlara çizilen resimlerle kentlerin bazı bölgeleri tarihi ve kültürel olayların anlatıldığı platformlara dönüşüyor. Afrika el sanatları ise kıtanın farklı bölgelerinde değişen teknikler ve malzemelerle zenginleşen köklü miras olarak öne çıkıyor.


NESİLDEN NESİLE AKTARILIYOR

Ahşap oymacılığı, seramik, dokuma, deri işçiliği ve metal sanatları gibi çeşitli alanlarda üretilen eserler, hem işlevsel hem de sanatsal değer taşıyor. Özellikle kırsal bölgelerde el sanatları halen nesilden nesle aktarılan gelenekler arasında yer alıyor. El sanatları, resim, heykel ve tekstil tasarımı gibi farklı sanat dalları, birçok kişi için gelir kaynağı oluşturuyor. Kültürel turizmin gelişmesiyle geleneksel sanat eserlerine talep artarken sanatçılar, uluslararası fuarlarda ve dijital platformlarda eserlerini sergileme fırsatı buluyor.


EKONOMİYE DE KATKI SAĞLIYOR

Gambiyalı el sanatları ustası Alpha Ciessey ve Ressam Yougu Touray, Afrika'nın kültür ve sanat zenginliklerine dikkat çekti. Ciessey, el sanatıyla aslan, su aygırı, gergedan ve zürafa gibi hayvanları, sırtında bebek taşıyan kadın ve "Mama Africa" olarak da bilinen sembolü yaptığını anlattı. Hollanda, Almanya, İsveç, İtalya, İspanya, ABD, Fas, Cezayir ve Türkiye'den turistlerin geldiği bilgisini paylaşan Ciessey, turistlerin para bırakarak Gambiya'nın gelişmesini sağladıklarını söyledi. Ressam Yougu Touray da yaptığı sanat eserlerinin genellikle yarı soyut, oldukça çağdaş ancak geleneksel ve doğaçlama Afrika sanatından etkilendiğini dile getirdi.


#Afrika
#sanat
#kültür

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