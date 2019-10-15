Akçakale canlandı

Tel Abyad’ın, sivil yerleşim yerlerini hedef alan YPG/PKK’lı teröristlerden temizlenmesinin ardından, bu kentin hemen karşısında yer alan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde günlük yaşam hareketlenmeye başladı. Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Tel Abyad’dan Akçakale’de sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef alan havan ve roket saldırıları nedeniyle, 9 aylık Muhammed Omar ve maliye memuru Cihan Güneş yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Vatandaşlar, Tel Abyad’ın teröristlerden temizlenmesinin ardından rahat bir nefes aldı.

KEPENKLER AÇILDI TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Bazı vatandaşlar kepenk açıp, camlarına Türk bayrakları astı.

Bazı evlerin de zarar gördüğü ilçede, yetkililerin uyarıları üzerine sınıra yakın yerlerde dolaşmayan ve evlerinden mecbur kalmadıkça çıkmayan vatandaşlar, Tel Abyad’ın teröristlerden temizlenmesinin ardından rahat bir nefes aldı. Akçakale’de sokaklar yeniden hareketlenirken, çocuklar bisiklet sürüp oyunlar oynamaya başladı. Sınıra yakın yerlerde güvenlik nedeniyle kapalı tutulan iş yerleri de kepenk açıp, camlarına Türk bayrakları astı. Sınır hattına yakın noktada manav dükkanı işleten İsmail Altın, yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK’nın sivil yerleşim yerlerini hedef alması nedeniyle perşembe günü iş yerini kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

AKÇAKALE DEVLETİNİN YANINDA