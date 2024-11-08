Aliyev Paşinyan’ı peşin peşin uyardı: Ermenistan için facia olur

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Batı başkentlerindeki İslam karşıtları Ermenistan'ı yeni savaşa kışkırtıyor. Bu, Ermenistan için facia olur. Ermenistan bundan uzak durmalı ve fitneye düşmemelidir. Bazı Batılı dostları, Güney Kafkasya'da yine sorun çıksın, yine kan dökülsün, yine bulanık suda balık tutabilsinler diye Ermenistan'ı feda etmeye hazırdır"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Zaferi'nin 4. yılında Bakü'de inşa edilen Zafer Parkı'nın açılışını yaptı.
Aliyev, eşi Mihriban Aliyev ve oğlu Haydar Aliyev ile yeni yapılan Zafer Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.
Burada Azerbaycan bayrağını göndere çeken, parktaki Zafer Anıtı'na çelenk bırakan Aliyev, halka hitap etti.
Aliyev, Azerbaycan halkını ve orduyu Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla kutladı, şehitleri rahmetle andığını belirtti.
2. Karabağ Savaşı öncesinde yürütülen ve sonuç vermeyen müzakerelerden, arabulucuların Azerbaycan'ı topraklarından vazgeçirmeye çalışmasından bahseden Aliyev, bunu kabullenmediklerini, güçlü ordu kurarak işgale son vermek için hazırlandıklarını söyledi.
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'Ermenistan halkı gerçek düşmanlarının kim olduğunu bilmeli'
Azerbaycan'ın zaferini kabullenmek istemeyen bazı Batılı dairelerin Azerbaycan karşıtı kampanya yürüttüğüne dikkati çeken Aliyev, "Kontrolleri altındaki medya kaynaklarını ve sivil toplum kuruluşlarını kullanarak Azerbaycan'a iftira atmak, şantaj yapmak, karalamak ve hakaret etmek, kendilerini aşağılanmış gören Batılı ülkelerin ve başarısız Batılı liderlerin amacı ve kirli yöntemidir. Azerbaycan halkı bunu biliyor. Ermenistan halkı da gerçek düşmanlarının kim olduğunu bilmelidir. Onların düşmanı biz değiliz. Biz onlara hiçbir kötülük yapmadık." değerlendirmesinde bulundu.
Aliyev, daha sonra, bir süredir tadilatta bulunan Bayrak Meydanı'nı ziyaret ederek buradaki direğe Azerbaycan bayrağını çekti.