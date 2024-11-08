Aliyev Paşinyan’ı peşin peşin uyardı: Ermenistan için facia olur

"2. Karabağ Savaşı ve antiterör operasyonunun sonuçlarının, Ermenistan'ın doğru adımları atması için yeterli olduğuna inanıyorum. Fakat bu durumu kabullenmeyen Azerbaycan karşıtı güçler, Batı başkentlerindeki İslam karşıtları Ermenistan'ı yeni savaşa kışkırtıyor. Bu, Ermenistan için facia olur. Ermenistan bundan uzak durmalı ve fitneye düşmemelidir. Bazı Batılı dostları, Güney Kafkasya'da yine sorun çıksın, yine kan dökülsün, yine bulanık suda balık tutabilsinler diye Ermenistan'ı feda etmeye hazırdır. Ermenistan geç olmadan silahlanma politikasından vazgeçmelidir. Biz savaş istemiyoruz. Biz istediğimizi elde ettik, toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi sağladık"